Movimentos de Ciro, Lula e Alckmin são prova de que o jogo nem começou

As pesquisas de opinião ainda apontam uma polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, assim como uma dificuldade do centro em viabilizar um nome com força política e, principalmente, voto. O presidente Jair Bolsonaro avança na tentativa de criar um Bolsa Família para chamar de seu e fazer frente ao seu principal rival. E Lula, por sua vez, joga em terreno seguro para não colocar em risco o favoritismo alcançado até agora. Mas, em pouco menos de 24 horas, ficou evidente que ainda tem muito a acontecer no jogo eleitoral do ano que vem.

A notícia de que Ciro Gomes suspendeu sua candidatura à Presidência, por conta da votação da PEC dos Precatórios, é o sinal mais gritante de que nem mesmo os nomes anunciados como certos na corrida presidencial estão decididos a entrar na disputa. Ciro pode até querer apenas pressionar seu próprio partido a ser coerente com as ideias do seu candidato. Mas isso não muda o fato de que ele coloca na mesa a possibilidade de jogar a toalha.

Nos bastidores, ele não é o único. Há até mesmo entre aliados do presidente Jair Bolsonaro quem avalie que poderia desistir da reeleição, caso falhe em recuperar a popularidade até a largada da campanha. Do lado de Lula, também existem petistas que afirmam que Fernando Haddad segue como uma espécie de plano B, ao menos até o cenário se consolidar.

Um fato novo, revelado hoje pela colunista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, reforça o clima de incerteza. Segundo a notícia, PT e PSB estariam empenhados em viabilizar uma chapa com Lula na cabeça e Alckmin como vice. O tucano, que como todos sabem está há meses buscando alternativas por não encontrar respaldo no PSDB, vem tecendo elogios a Lula há algum tempo.

Recentemente, o ex-governador paulista participou de um almoço na gestora RPS Capital. Ali, resistiu em dizer o que vai ser do seu futuro político. Mas, em determinado momento, segundo relatos feitos à coluna, engatou: “Eu enfrentei o Lula numa disputa presidencial. É um adversário fortíssimo. É complicado enfrentá-lo”.

Talvez Alckmin de fato cogite se juntar ao antigo adversário, o que daria uma roupagem mais ao centro a uma chapa liderada por Lula. Mas, mais do que isso, esse movimento representaria uma união de setores que no passado estiveram em campos opostos, para enfrentar Bolsonaro. Se a moda pega, Bolsonaro pode precisar de mais que a PEC dos Precatórios e do Auxílio Brasil para se recuperar.