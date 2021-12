Lula pediu cautela sobre aliança com Alckmin

O ex-presidente Lula deu a ordem para que a aproximação com Geraldo Alckmin seja tratada com cautela. Segundo um interlocutor, partiu do ex-presidente a recomendação para que a ideia de uma chapa conjunta com o tucano não seja formalizada antes do ano que vem. Lula entende que o cenário político ainda pode mudar bastante e que, portanto, não há porque apressar um anúncio nessa direção.

Mas Lula, segundo o mesmo aliado, vê com bons olhos tudo o que vem acontecendo em torno do assunto. E, de qualquer forma, a conclusão é que todo o mistério a respeito de uma chapa Lula-Alckmin tem sido excelente em termos de exposição, tanto para o ex-presidente quanto para o ex-governador.

