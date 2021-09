Lula: ‘Não vejo a hora de apertar as bochechas do Kassab’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não disfarça que adoraria selar uma aliança com o PSD de Gilberto Kassab para 2022. Reunido recentemente com um líder do centrão, o petista ouviu do interlocutor que, na sua avaliação, existe margem mais que suficiente para atrair o partido do ex-prefeito de São Paulo se Lula de fato colocar aceitar o cargo de vice na mesa.

Na conversa relatada à coluna, Lula não bancou, nem descartou a ideia. Mas, aos risos, disparou: “Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não vejo a hora de poder apertar as bochechas do Kassab e dizer: ‘Vamo junto’.”