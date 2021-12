Lula manterá giro internacional pelo menos até o começo de 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai continuar jogando em sua zona de conforto no exterior pelo menos até o começo de 2022. O mais provável, diz um aliado, é que isso se estenda pelo menos até o fim do primeiro trimestre, quando Lula deve finalmente anunciar oficialmente a pré-candidatura à Presidência. Até agora ele continua dizendo que pode ser só cabo eleitoral em 2022.

O ex-presidente já tem viagem marcada para a Argentina, depois tira férias no fim do ano. No comecinho de 2022, Lula irá aos Estados Unidos.