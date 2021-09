Governo Doria vai intensificar briga judicial por vacina

Satisfeito com a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) até agora a respeito da distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde, o governo de João Doria decidiu que manterá na esfera judicial toda sua estratégia para forçar o governo a rever os critérios de distribuição dos imunizantes.

A avaliação feita por integrantes do governo paulista é que o governo Bolsonaro já deixou claro que não está aberto ao diálogo. A ideia é insistir em critérios descritos pelo governo paulista como “estritamente técnicos”, baseados no ritmo de vacinação e no tamanho da população do Estado. “A ordem é continuar batendo no governo federal na Justiça, mas com amor e carinho”, ironizou um auxiliar de Doria.