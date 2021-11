Eduardo Leite: “Nem houve efetiva conversa sobre adiamento”

A discussão sobre adiamento das prévias do PSDB é questão superada, disse há pouco à coluna o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele afirmou que seu grupo está seguro da utilização do aplicativo para a votação e reiterou”nem houve efetiva conversa” a esse respeito. A poucos dias de enfrentar o governador João Doria, ele mantém o discurso otimista. E disse estar “na expectativa de um belo resultado no domingo”.