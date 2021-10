Placar da CPI dá força a um gesto de pressão sobre Augusto Aras

Atualizado em 26 out 2021, 21h49 - Publicado em 26 out 2021, 21h21

Por Clarissa Oliveira

Nesta quarta-feira, às 10h30, o presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz (PSD-AM), baterá à porta do procurador-geral Augusto Aras, para entregar o relatório final da comissão. A visita não terá nada de cortesia. Será um gesto firme de pressão, que ficou evidente nos discursos da sessão final do colegiado, nesta terça-feira.

O placar de 7 a 4 na votação do relatório coroa o fiasco do governo na CPI. Só sobraram a favor do governo os votos da sua mais fiel tropa de choque. Quem acompanhou lá atrás a instalação da comissão lembra sem dificuldade de como os ministros mais próximos do presidente menosprezavam totalmente o que estava por vir. Na época, os aliados do presidente falavam mais uma CPI da pizza e previam que o colegiado se tornaria um palco sem plateia para o senador Renan Calheiros (MDB-AL) na relatoria.

Embora não escondessem o incômodo com a escolha do relator, os governistas diziam ver “grandes chances” de reterem os votos dos chamados “independentes”. Eram citados com frequência nomes como o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e o colega Otto Alencar (PSD-BA). O argumento era que o PSD tinha “ótima relação” com o Planalto, suficiente para contornar o fato de as bases eleitorais desses senadores terem sido bastante afetadas pela Covid.

Ninguém duvida que faltou termômetro para o governo. Mas a questão agora é se Augusto Aras vai saber medir a temperatura corretamente. O recado dos senadores foi claro: não existe o mínimo espaço para engavetamento. Caso contrário, a solução será uma ação penal subsidiária. Isso, por si só, seria um constrangimento para a PGR.