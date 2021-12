Com inflação em escalada, Bolsonaro baixa tom na comunidade internacional

Em meio a uma inflação batendo 10,74% em 12 meses, segundo os dados do IPCA divulgados nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recorreu ao tom moderado para falar à comunidade internacional, durante a Cúpula da Democracia. O evento, organizado pelo presidente norte-americano Joe Biden, teve participação remota de Bolsonaro. Em vídeo gravado, o presidente comprometeu-se com a democracia, mas aproveitou para levantar a agenda da liberdade de expressão nas redes sociais. Este é um dos assuntos do Giro VEJA desta sexta-feira.