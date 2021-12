Bolsonaro faz farra de medalhas enquanto o Brasil agoniza

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sai dizendo que é melhor perder a vida do que perder a liberdade, para justificar a decisão de dispensar o comprovante de vacinação de quem entra no País. É promulgada a PEC dos Precatórios, mais especificamente a parte que permite bancar com um calote um novo programa social. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, avisa que vai para o tudo ou nada para tentar frear uma aceleração desenfreada da inflação. A fome volta a estampar os jornais, com fotos de pessoas desmaiando em filas de unidades de saúde ou recolhendo restos de comida para ter o que colocar no prato.

Este é só um pedaço do noticiário dos últimos dias, mas o presidente Jair Bolsonaro segue achando que seu governo merece medalhas. Muitas medalhas. Pouco tempo atrás, o jornal O Estado de S. Paulo fez as contas. Só as Forças Armadas já tinham distribuído 115 medalhas a governistas desde o começo do mandato.

Foi em meio a essas manchetes que Bolsonaro decidiu condecorar sua própria esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, com a medalha Grã-Cruz, da Ordem do Rio Branco. A terceira honraria recebida por ela em seis meses.

Michelle é só uma na lista extensa de auxiliares de Bolsonaro que receberam honrarias na noite de ontem. Augusto Aras, procurador-geral da República; Anderson Torres, ministro da Justiça; João Roma, ministro da Cidadania; entre outros ministros, autoridades e assessores presidenciais. Inclusive o mesmo Marcelo Queiroga que um dia antes disse que é “melhor perder a vida do que perder a liberdade”. Um constrangimento com direito a repercussão internacional.