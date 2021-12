Bolsonaro busca contraponto a Moro com aumento a policiais

O presidente Jair Bolsonaro mobilizou hoje a equipe econômica para tentar garantir um aumento de salários para os policiais no ano que vem. É ano de eleição e, diferentemente do que aconteceu em 2018, a entrada do ex-ministro Sérgio Moro na corrida presidencial traz o risco de uma divisão da categoria, que é parte importante da base eleitoral tradicional do presidente. Este é um dos assuntos do Giro VEJA desta terça-feira.