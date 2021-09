Até os bolsonaristas mais fiéis respiraram aliviados

O recuo do presidente Jair Bolsonaro nos ataques ao Supremo Tribunal Federal trouxe um respiro até mesmo por aqueles bolsonaristas mais fiéis, que defenderam os atos no último fim de semana e comemoraram a adesão nas ruas. A nota em que o presidente baixou o tom foi articulada em conjunto com o ex-presidente Michel Temer, como informou o Radar.

Um aliado de primeira hora de Bolsonaro relatou hoje à coluna que já havia uma conclusão no entorno do presidente de que os discursos do feriado renderam muito mais problemas do que frutos. Como informou esta coluna mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, era um dos que se movimentavam desde ontem para tentar reverter a paralisia da agenda de governo provocada pelos discursos de Bolsonaro.

Na nota, Bolsonaro afirmou que os ataques nos discursos de 7 de setembro decorreram “do calor do momento”. Mas quem é próximo do presidente diz que, até o último minuto, ele queria ser até mesmo mais agressivo do que foi. Quase na beira do palanque, Bolsonaro ouviu recomendações para que moderasse o tom.