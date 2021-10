Arthur Lira será o próximo entrevistado no Amarelas On Air

Atualizado em 13 out 2021, 21h31 - Publicado em 14 out 2021, 06h00

O presidente da Câmara, Arthur Lira, é o entrevistado da próxima edição do Amarelas On Air, novo programa de entrevistas de VEJA. Deputado federal desde 2011, Lira tornou-se um dos principais líderes do Centrão e chegou ao comando da Câmara com apoio do presidente Jair Bolsonaro. A entrevista será transmitida na segunda-feira, dia 18, em todos os canais digitais de VEJA.

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam semanalmente a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta por jornalistas de VEJA e convidados.

O Amarelas On Air é parte de uma nova estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. Desde a estreia, no último dia 20, o programa entrevistou o ex-presidente Michel Temer, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o governador de São Paulo, João Doria e o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

A entrevista com Lira será transmitida simultaneamente no YouTube, Facebook e Twitter. Também ganhará versões para Instagram e LinkedIn.

