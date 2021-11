A torcida ferrenha de Rodrigo Garcia

O time mais próximo de Rodrigo Garcia está roendo as unhas mais do que nunca. Numa conversa recente, aliados do vice-governador fizeram a seguinte avaliação a respeito de sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes: se João Doria perder as prévias e não se desincompatibilizar para concorrer ao Palácio do Planalto, o resultado é desastroso para o vice.

A tese é que sem a vitrine de um governo tampão, Rodrigo Garcia dificilmente vence a barreira do desconhecimento. O lado bom da conversa é que o time de Doria segue otimista em relação à disputa interna com Eduardo Leite para encabeçar a chapa presidencial do PSDB.