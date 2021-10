A frase em que Bolsonaro sugeriu fuzilar FHC por privatizar estatais

Atualizado em 14 out 2021, 14h28 - Publicado em 14 out 2021, 14h22

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 14 out 2021, 14h28 - Publicado em 14 out 2021, 14h22

Vale lembrar a frase dita pelo então deputado Jair Bolsonaro a Jô Soares quando o hoje presidente ainda se dizia contra a privatização a Petrobras. A entrevista aconteceu depois que Bolsonaro afirmou que Fernando Henrique Cardoso deveria ser fuzilado pelo “crime” que estava cometendo contra o Brasil. Uma frase que repetiu à exaustão na época, até se tornar uma espécie de bordão de seu mandato parlamentar.

“(Sugeri) Fuzilamento (de Fernando Henrique Cardoso, risos). É uma barbaridade privatizar a Vale do Rio Doce, como ele fez, privatizar as nossas telecomunicações, entregar as nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Porque a hora em que você conseguir a autossuficiência do petróleo aqui dentro, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a US$ 7 e vendendo a US$ 70.”