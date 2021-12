Quando estão juntos numa mesma reunião, todo mundo é amigo. Mas basta virar as costas que o time mais próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desanda a reclamar da cúpula do PT, em especial da ala mais próxima à presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann.

Um ponto de discórdia é a comunicação. Cresce no entorno do ex-presidente a avaliação de que o partido precisa adotar um tom mais moderado na relação com a mídia tradicional.

