HempMeds vai fornecer cannabis medicinal para lutadores brasileiros

Depois que a agência mundial antidoping anunciou a retirada do canabidiol da lista de substâncias proibidas no ano passado, inúmeros atletas, profissionais e amadores, vêm defendendo o uso da cannabis medicinal no esporte. De acordo com especialistas, esse canabinoide pode beneficiar os esportistas por seus efeitos anti-inflamatórios e analgésicos.

Aproveitando a tendência, a HempMeds Brasil, que atua na importação e comercialização de medicamentos à base da erva, vai apoiar os tratamentos com cannabis dos lutadores de MMA Raoni Barcelos, peso-galo do UFC, e John “Macapá” Teixeira, peso-pena do Bellator. Além dos dois, a marca também firmou parceria com o ex-lutador e treinador Pedro Rizzo. Como contrapartida, os atletas vão ajudar a divulgar informações científicas sobre tratamentos com canabidiol no âmbito da medicina esportiva. O objetivo da HempMeds é que os atletas sejam porta-vozes não apenas da marca, mas também da medicina canabinoide na saúde preventiva.

“O esporte de alto rendimento acaba provocando contusões e dores nos atletas e o canabidiol tem apresentado resultados animadores na recuperação desses profissionais”, afirma o neurologista Renato Anghinah, CMO (chief medical officer) da HempMeds. Segundo a empresa, essas são as primeiras parcerias firmadas com lutadores em atividade. No começo do ano, a HempMeds já havia anunciado que subsidiaria o tratamento de campeões históricos do pugilismo brasileiro: os ex-boxeadores Adilson Maguila e Éder Jofre, ambos com encefalopatia traumática crônica, usam a cannabis medicinal para tratar suas condições.