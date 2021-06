Empresa vai doar 5 toneladas de cannabis medicinal para pesquisas nos EUA

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

De um lado, o excesso de erva. De outro, a queixa frequente da classe médica sobre a escassez de estudos científicos sobre a cannabis medicinal. Para juntar esses dois extremos, a Clever Leaves Holdings Inc., operadora multinacional e fabricante licenciada de produtos farmacêuticos com canabinoides, lançou nesta segunda-feira o Project Change Lives (“Projeto Mudando Vidas”). A iniciativa pretende doar até 25 milhões de dólares em produtos de cannabis medicinal para qualquer organização elegível dos Estados Unidos. A ideia é contribuir para o avanço das pesquisas científicas sobre os potenciais benefícios médicos dos canabinoides. Trata-se, de fato, de uma ação sem precedentes que pode não apenas contribuir para o avanço do conhecimento como se tornar uma prática recorrente na indústria da cannabis. Feita de forma estratégica e de acordo com os melhores padrões de segurança e ética médica, a cooperação entre empresas e cientistas pode trazer benefícios ao conjunto da sociedade.

De acordo com as diretrizes do Project Change Lives, a Clever Leaves vai oferecer até 250,000 garrafas de óleo de cannabis farmacêutico ou aproximadamente 5 toneladas de flores de cannabis medicinal para instituições de pesquisa. O material de pesquisa será fornecido gratuitamente aos parceiros da Clever Leaves. Para assegurar o cumprimento dos trâmites legais de importação, a empresa firmou uma parceria com a Biopharmaceutical Research Company, empresa detentora de licenças federais para importação, análise e fabricação de substâncias controladas nos Estados Unidos. A Clever Leaves planeja começar a trabalhar imediatamente com pesquisadores americanos e iniciar seus esforços com um estudo de pesquisa focado no sequenciamento de DNA de uma variedade de seus cultivos de cannabis.

“Devido às restrições legais, a indústria de cannabis dos EUA tem enfrentado décadas de atraso em pesquisas além de escassez de produtos de cannabis ou falta de diversidade de produtos de alta qualidade e se beneficiaria fortemente em ter empresas como Clever Leaves trazendo cannabis medicinal de qualidade e EU GMP certificadas de forma acessível. Além disso, para reverter o histórico de obstáculos em pesquisa, o Project Change Lives espera abrir novas oportunidades para o avanço de tratamentos médicos e acesso ao paciente ao permitir ingredientes e produtos farmacêuticos de cannabis legais cruzar as fronteiras livremente,” disse Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves.

Para atrair interessados, a Clever Leaves está lançando uma chamada de âmbito nacional nos EUA para a apresentação de propostas de pesquisadores de universidades e instituições credenciadas que precisam de cannabis medicinal para conduzir seus estudos. Organizações e pesquisadores podem se inscrever e saber mais no site projectchangelives.org