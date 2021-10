Comunidade da cannabis vai se reunir em SP neste final de semana

Mais do que um evento para discutir o futuro dos tratamentos e dos negócios ligados à planta, o Cannabis Thinking pode ser considerado hoje o principal ponto de encontro de médicos, pacientes, investidores, empresários, ativistas e profissionais que se dedicam ao setor no Brasil. No próximo sábado, dia 23, essa comunidade vai se encontrar em São Paulo em torno de uma programação de mais de 10 horas com conteúdos, debates e, claro, muita troca de informação e de contatos, o chamado networking. Para quem trabalha ou pretende trabalhar com cannabis no Brasil, estar no evento é quase obrigatório, uma vez que ali estarão as pessoas e empresas que estão construindo esse mercado e moldando o seu futuro.

Claro que eu também estarei por lá. Tive a honra de ser convidado para mediar o primeiro debate do palco “Health & Science” que, como o nome entrega, trará as conversas sobre os assuntos ligados à ciência e à saúde. Com o tema “#verdequetransforma a Saúde – Características da medicina personalizada”, a mesa vai reunir os médicos Eduardo Faveret, Paula Dall´Stella e Rubens Wajnsztejn para falar sobre suas experiências clínicas e sobre as novidades nas terapias com a planta. As apresentações seguirão ao longo do dia com programação simultânea em dois ambientes. Além do “Health and Science”, o Cannabis Thinking terá também o “Palco 5.0”, que trará conteúdos sobre o mercado, a evolução regulatória no País, as oportunidades de negócios e empreendedorismo relacionadas à cannabis no Brasil e no mundo.

Para mais informações, programação e inscrições, clique neste link.

Serviço

Cannabis Thinking 2021

Data: 23/10/2021 – Sábado

Horário: das 9h às 19h

Local: CIVI-CO, Polo de Impacto Cívico Socioambiental

Endereço: R. Dr. Virgílio de Carvalho, 445 – Pinheiros – São Paulo (SP)

Informações e inscrições:

https://thegreenhub.com.br/cannabis-thinking/evento-2021/