Clínica especializada em cannabis medicinal chega ao Nordeste

Autodenominada “clínica canábica”, a Gravital, fundada no Rio de Janeiro em 2019, vai ampliar sua presença no Brasil neste segundo semestre de 2021. Após consolidar operações nos três estados da região Sul, com unidades em Porto Alegre (RS), Itajaí (SC) e Curitiba (PR), e nas duas maiores capitais do Sudeste (São Paulo e Rio), o centro médico abrirá em breve mais duas filiais, uma em Natal (RN) e outra em Sorocaba, no interior paulista. Em duas rodadas de captação de recursos, a Gravital reuniu investidores pessoas físicas e a Blue Dream Capital Partners, fundo offshore dedicado à indústria da cannabis. Segundo seu fundador, o empresário Joaquim Castro, a empresa se prepara agora para uma terceira rodada de captação na qual buscará R$ 2 milhões para suportar o plano de expansão geográfica da marca. Segundo ele, há ainda negociações avançadas com outros parceiros para a abertura de sedes em outras três capitais, mantidas em sigilo.

“Escolhemos Natal para sediar nossa primeira filial no Nordeste porque a cidade é referência em pesquisas sobre a cannabis. Nossa visão é que pesquisas trazem uma saudável luz acerca dos usos medicinais da planta e queremos nos aproximar de centros que têm se destacado no assunto. Temos pacientes de variadas condições clínicas e temos contato com fabricantes de produtos à base de cannabis que mostram interesse em participar de estudos científicos. Queremos abrir as portas para os pesquisadores de modo que consigamos unir forças” explica Castro. A clínica potiguar abrirá para atendimento ao público nos próximos meses e será liderada pela médica psiquiatra Mariana Muniz. “Venho acompanhando o trabalho da Gravital há algum tempo e já havia conversado com eles no início de 2020, mas na época ainda não estávamos prontos. Quando me mudei para Natal percebi que o conceito que discutíamos de ter uma clínica próxima a um centro de referência em pesquisa sobre cannabis tem potencial para gerar frutos muito interessantes”, aposta a Dra. Mariana.

Outra cidade a receber uma filial da clínica canábica será Sorocaba, no interior de São Paulo. Castro conta que a Gravital foi atraída para a cidade pela High Five Health, um complexo de saúde que engloba medicina, nutrição, educação física e psicologia no mesmo local. “Sorocaba é uma cidade de 700 mil habitantes e que atrai populações vizinhas em busca de serviços médicos. Quisemos sair na frente nesse segmento e por isso fechamos a parceria com a Gravital. A presença da marca em nosso centro nos trará sinergias importantes com nossos profissionais de outras especialidades. A cidade vai ganhar muito com a chegada de uma clínica especializada nas terapias à base de canabinoides”, destaca o médico Sérgio Pistarino Jr, CEO da High Five. Em Sorocaba, a clínica terá o médico André Cavallini como Diretor Técnico, profissional que já compõe o quadro da Gravital na capital paulista. “Eu já prescrevo para mais de 100 pacientes. É estimulante atuar em uma empresa formada por um grupo de médicos que discute abordagens terapêuticas, troca relatos de casos, feedbacks de produtos e questões regulatórias. Vamos trazer para Sorocaba o que há de mais avançado em termos de conhecimento sobre cannabis para fins medicinais.”, promete Cavallini.

A expansão da Gravital para fora dos grandes centros é um passo relevante para o crescimento do mercado da cannabis medicinal no Brasil. Este blog sempre defendeu que o desenvolvimento do setor no país precisa ocorrer pelo lado da demanda, uma vez que a oferta nunca foi problema. Com mais médicos prescrevendo e mais pacientes se beneficiando das terapias com a planta, a tendência é uma popularização desses tratamentos, com ganhos de escala e a consequente redução dos preços finais aos pacientes. Quando a iniciativa ainda se aproveita do conhecimento científico e acadêmico local, como no caso de Natal, as perspectivas se tornam ainda mais promissoras.