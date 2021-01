Brasil ganha sua primeira rádio dedicada exclusivamente à cannabis

Ativistas do universo canábico, os criadores dos podcasts THShow e Santa Cannabis decidiram unir forças para colocar no ar a primeira rádio brasileira com conteúdo 100% dedicado ao universo da erva. Ao lado de outros dois sócios, o jornalista Marcus Bruno e os comunicadores Igor Seco e Marcelo Nhock fundaram na internet a Rádio Hemp, que já nasce com seis patrocinadores do segmento. A estação digital, que fica 24h no ar, contará com uma programação musical eclética, que vai “do rock ao samba e do reggae ao pop”. Além da faixa sonora, também serão transmitidos os podcasts, que já estavam disponíveis em outras plataformas. “Não é uma rádio que só vai falar de cannabis, mas uma rádio que vai falar com a linguagem do público que se identifica com a causa”, explica Seco. Para sintonizar, basta acessar o site radiohemp.com. Os podcasts vão ao ar sempre às 16h20, com o THShow às terças e quintas e o Santa Cannabis às sextas.