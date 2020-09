SanatórioGeral: Solução Final

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Para mudar o Brasil precisamos da vitória da unidade das esquerdas e dos setores populares. Votar em Manuela D’ávilla e Miguel Rossetto e em vereadores e vereadoras do PT de Porto Alegre reforça o #ForaBolsonaro que vamos dar em todo o país”. (Maria do Rosário, deputada federal pelo PT gaúcho, conhecida pelo codinome Solução no Departamento de Propinas da Odebrecht, no Twitter, revelando que está empenhada em fazer o PT sumir de vez da paisagem política do Brasil)