SanatórioGeral: Se almoçar, não dirija (765)

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Poucas vezes eu vi um homem, jogador de bola, parar de jogar e não parar, porque Maradona parou, mas continuou jogando. Ele continuava jogando em pensamento, continuava jogando nas suas opiniões políticas ele continuou jogando para o povo pobre do mundo inteiro”. (Lula, num vídeo gravado depois do almoço desta quarta-feira e divulgado no Twitter, explicando por que Maradona parou de jogar, mas continuou jogando)