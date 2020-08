Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“O PT tem foco. Tem prioridade com o social. Economiza pra gastar com gente. E não para empoderar cada vez mais quem já tem muito”. (Jaques Wagner, senador do PT da Bahia, conhecido pelo codinome Polo no Departamento de Propinas da Odebrecht, descrevendo algum partido que os brasileiros não fazem a menor ideia de qual seja)