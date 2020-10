SanatórioGeral: Neurônio malandro (4)

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“É falso que o meu governo desrespeitou o equilíbrio fiscal. Até 2014, quando fui reeleita, e mesmo em 2015 e 2016, quando sofri implacável sabotagem do Congresso, do mercado e da mídia, para desestabilizar o meu governo e ensejar um golpe sob a forma de impeachment sem crime de responsabilidade, a situação fiscal do Brasil estava sob controle”. (Dilma Rousseff, ao rebater em artigo publicado no site do PT a reportagem do jornal Valor segundo a qual os bancos alertaram Bolsonaro para o “Risco Dilma”, explicando que jamais desrespeitou o equilíbrio fiscal que sempre desrespeitou)