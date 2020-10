Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

20 out 2020, 21h03

Por Augusto Nunes - 20 out 2020, 21h03

“Hoje recuperamos a democracia. Recuperamos a pátria. Recuperaremos a estabilidade e o progresso. Recuperaremos a paz. Devolveremos a liberdade e a dignidade ao povo boliviano”. (Evo Morales, o Lhama de Franja, ex-presidente da Bolívia, ao comentar no Twitter a vitória do candidato Luís Arce, confirmando que, no país vizinho, o que está ruim sempre pode piorar)