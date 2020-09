SanatórioGeral: Faroeste à brasileira (5)

“O banimento do Deltan Dallagnol da Lava Jato era inevitável. As transgressões são constrangedoras: foi parcial, perseguiu, usou o MP para fazer política. A saída, pelos fundos, é tentativa inútil de reduzir o vexame. Fará companhia a Sergio Moro no grupo dos insignificantes”. (Renan Calheiros, senador do MDB de Alagoas, conhecido pelo codinome Justiça no Departamento de Propinas da Odebrecht, no Twitter, confirmando que, no faroeste à brasileira que Lula e seus comparsas inventaram, é o bandido que tenta prender o xerife)