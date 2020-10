SanatórioGeral: Discurso sobre o nada

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“O cancelamento da compra das vacinas do instituto Butantan e da estatal chinesa é um ataque ao direito à Saúde da população brasileira. Foi por isso que entramos com um processo no TCU. Bolsonaro não usará o povo como escudo político”. (Alexandre Padilha, ministro da Saúde do governo Lula, no Twitter, sem saber se ataca Jair Bolsonaro, por ser contra a compra da vacina da covid-19 que ainda não existe, ou se ataca João Doria, por ser a favor da compra da vacina da covid-19 que ainda não existe)