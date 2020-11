SanatórioGeral: Democracia petista (2)

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Nos EUA,Trump vem dizendo que não aceitará ser derrotado, pois a votação por correio “é uma fraude”. Aqui no Brasil, Bolsonaro já disse que as eleições são fraudadas nas urnas eletrônicas,que o elegem desde os anos 90. O que os dois têm em comum? Nenhuma prova”. (Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, conhecido pelo codinome Drácula no Departamento de Propinas da Odebrecht, no Twitter, explicando como pensa o partido que tratou como “golpe” o impeachment de Dilma Rousseff, mas pediu o impeachment de Jair Bolsonaro e FHC desde o primeiro dia de governo)