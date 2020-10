SanatórioGeral: Companheiros em pânico

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Na maioria dos casos — e este não será exceção — privatização é uma palavra mais palatável para encobrir desnacionalização. É disso que se trata: entregar atividades fundamentais à segurança e bem estar do povo a interesses estrangeiros”. (Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores do governo Lula — e subchanceler da Venezuela bolivariana —, ao criticar a decisão do STF de liberar a privatização de refinarias da Petrobras, mostrando que a companheirada está aflita com a remota possibilidade de voltar ao poder com menos cofres a saquear)