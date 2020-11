SanatórioGeral: Amante na torcida

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Quero ver qual desculpa que Bolsonaro e Guedes vão dar caso se confirme a projeção da FGV de que o Brasil terá desemprego acima da média em 2020 na comparação com os 10 países mais impactados pela pandemia. Acusar o PT não cola mais, vão ter que procurar outro inimigo imaginário”. (Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do PT, conhecida pelo codinome Amante no Departamento de Propinas da Odebrecht, no Twitter, caprichando no papel de líder da turma do quanto pior, melhor)