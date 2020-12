Romaria de deputados ao gabinete da liderança do PP na Câmara

Quem fez plantão nos últimos dias no gabinete da liderança do PP na Câmara dos Deputados pode constatar que entraram ali parlamentares de praticamente todos os partidos, inclusive daqueles que declaram apoio ao Deputado Aguinaldo Ribeiro. Como se sabe, quem vai ao referido gabinete tem por finalidade conversar com o deputado Arthur Lira. Conversa não significa apoio nem tampouco voto, mas é o primeiro passo.