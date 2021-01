Brasileiros querem se vacinar em massa, e isso é ruim para Bolsonaro

A empresa de comunicação Edelman acaba de publicar dados revelando que 76% dos brasileiros querem se vacinar. Na França, esta mesma proporção é de somente 52% e no Japão, de 54%. No Brasil, nada menos do que 48% afirmam que querem se vacinar contra o coronavírus o mais cedo possível, ou seja, tão logo possam ter acesso à vacina.

Dentre 28 países pesquisados, o Brasil só perde para a Índia, onde 80% desejam se vacinar e 51% dizem que irão fazê-lo o mais rápido possível.

Esta imensa adesão dos brasileiros à vacinação é muito ruim para a imagem de Bolsonaro e de seu governo. Ela indica várias coisas. Em primeiro lugar que os brasileiros estão acompanhando tudo o que diz respeito à vacina, incluindo os movimentos do presidente da República. E, em segundo lugar, quanto maior o desejo de se vacinar, maiores as chances de que Bolsonaro passe a ser mal avaliado por conta de atrasos, interrupções da campanha de imunização, sumiço de lotes e pessoas furando a fila. Está todo mundo de olho!

Os seis países cujas populações mais querem se vacinar são Índia, Brasil, México, China, Tailândia e Colômbia. Por outro lado, os seis cujos habitantes mais resistem à imunização contra a Covid-19 são Rússia, África do Sul, França, Japão e Espanha. Em sétimo lugar estão os Países Baixos. Ou seja, ao menos diante dos dados desta pesquisa, quanto maior a renda per capita de uma população, mais disseminada é a resistência a se vacinar. Ou seja, o discurso e as ações de Bolsonaro quanto à campanha de vacinação funcionariam melhor nestes locais do que em um país quebrado como o Brasil.