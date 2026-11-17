Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Terça-feira, 17/11•09h
Minuto a Minuto: Quirguistão X Vietnã - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
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2ºTEMPO
Gol do Quirguistão! E. Atabaev marca.
43'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Quirguistão).
41'
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2ºTEMPO
Gol do Quirguistão! V. Kichin marca.
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para o Vietnã.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para o Quirguistão.
19'
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1ºTEMPO
Gol do Vietnã! Nguyen Dinh Bac marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Quirguistão x Vietnã!