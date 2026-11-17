Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Terça-feira, 17/11•11h10
Minuto a Minuto: Emirados Árabes Unidos X Síria - 17/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Síria! M. Al Mustafa marca.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Emirados Árabes Unidos! O. Camara marca.
22'
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2ºTEMPO
Gol do Emirados Árabes Unidos! N. Gimenez marca.
3'
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2ºTEMPO
Gol do Emirados Árabes Unidos! H. Suhail marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Síria! C. Y. Moustfa marca.
36'
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1ºTEMPO
Gol do Emirados Árabes Unidos! S. Ivkovic marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Emirados Árabes Unidos x Síria!