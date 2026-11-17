Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Terça-feira, 17/11•20h
Minuto a Minuto: Argentina X Costa Rica - 17/11/2026
38'
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1ºTEMPO
Gol do Argentina! N. Paz marca.
37'
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1ºTEMPO
Sem sofrer e com tranquilidade, Argentina controla completamente o jogo.
36'
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1ºTEMPO
NA TRAVE! Prestianni chapa com categoria de fora da área. Bola carimba o poste esquerdo de Sequeira.
35'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DA ARGENTINA!!! JULIÁN ÁLVAREZ! Giay vai ao fundo pela direita de ataque e rola para trás. Julián Alvarez chega chapando de primeira e manda pra rede. Amplia a Argentina.
35'
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1ºTEMPO
Gol do Argentina! J. Alvarez marca. Assistência de A. Giay.
34'
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1ºTEMPO
Costa Rica não consegue sequer passar do meio de campo com a bola dominada.
33'
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1ºTEMPO
Mac Allister é lançado no comando de ataque. Ele erra o domínio e defesa afasta.
32'
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1ºTEMPO
Vega tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola bate em Gerald Taylor e sai em escanteio.
31'
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1ºTEMPO
Prestianni erra passe na entrada da área visitante. Ugalde tenta puxar contra ataque, mas também erra. Argentina com a bola novamente.
30'
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1ºTEMPO
QUASE! Vega recebe na área adversária pela esquerda e finaliza rasteiro, cruzado. Bola sai com perigo.
29'
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1ºTEMPO
Costa Rica só cerca e não aperta a marcação.
28'
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1ºTEMPO
Argentina controla a partida em ritmo de treino e sem forçar demais.
27'
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1ºTEMPO
Nico Paz cobra a falta direto para o gol. Sem nenhum perigo. Pra fora.
26'
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1ºTEMPO
Prestianni faz bonita finta pela direita de ataque e é derrubado por Ugalde em seguida. Falta.
25'
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1ºTEMPO
Kenyel Michel chuta de longe. Fraquinho. Dibu Martínez faz a defesa.
24'
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1ºTEMPO
Giay força demais no passe pra Nico Paz pela direita de ataque. Sequeira fica com ela.
23'
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1ºTEMPO
Méndez recebe no comando de ataque, sozinho. Ele fica sem opções e volta a jogada.
22'
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1ºTEMPO
Julián Alvarez arrisca de fora da área e manda longe do gol.
21'
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1ºTEMPO
Gira a bola de um lado paar o outro a seleção da casa, buscando uma brecha.
20'
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1ºTEMPO
Argentina joga em ritmo de treino. Costa Rica permanece fechada na defesa.
19'
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1ºTEMPO
Máximo Perrone dá um rapa em Carlos Mora no meio de campo. Falta.
18'
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1ºTEMPO
Enzo Fernández lança do meio de campo em direção a Giay, na ponta direita de ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.
17'
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1ºTEMPO
Nico Paz é derrubado no meio de campo. Falta marcada.
16'
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1ºTEMPO
Mais uma jogada de Prestianni pela esquerda. Agora ele descola um escanteio.
15'
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1ºTEMPO
Boa jogada de Prestianni pela esquerda de ataque. Ele vai ao fundo e rola pra Vega, que toca pra trás. Julián Alvarez chega batendo, mas pega mal demais.
14'
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1ºTEMPO
Segue com a bola a Argentina.
13'
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1ºTEMPO
Roda a bola no campo ofensivo a seleção da casa, buscando espaços na defesa adversária.
12'
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1ºTEMPO
Vega é lançado na esquerda de ataque. Forte demais. Lateral para a Costa Rica.
11'
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1ºTEMPO
Carlos Mora escapa pela esquerda de ataque, corta para o meio e arrisca. Lisandro Martínez bloqueia bem.
10'
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1ºTEMPO
Segue na pressão a seleção da casa. Costa Rica se fecha na defesa, apostando somentenos contra ataques.
9'
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1ºTEMPO
Que temporada de Nico Paz. Pelo Como, da Itália, 14 jogos, 6 gols e 8 assistências. Pela seleção, 15 jogos e 5 gols.
8'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DA ARGENTINA!!! NICO PAZ! Bola rebate na defesa costa-riquenha e sobra com Nico Paz na entrada da área. Ele chapa forte de canhota no canto direito alto. Albiceleste na frente.
8'
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1ºTEMPO
Gol do Argentina! N. Paz marca. Assistência de E. Fernandez.
7'
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1ºTEMPO
Saída errada da Costa Rica. Nico Paz recebe na área e bate. Zaga trava no momento exato.
6'
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1ºTEMPO
UHHH! Enzo Fernández recebe no meio da área adversária e chapa com estilo. Bola passa perto do poste direito de Sequeira.
5'
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1ºTEMPO
Argentina troca passes pela faixa central de campo.
4'
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1ºTEMPO
Prestianni avança pelo lado esquerdo de ataque, divide com o adversário e fica pedindo escanteio na saída da bola. Nada feito. Tiro de meta.
3'
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1ºTEMPO
Giay recebe na direita de ataque, adianta demais e é desarmado por Mora.
2'
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1ºTEMPO
Méndez é acionado no ataque, domina bem, mas erra passe na sequência.
1'
•
1ºTEMPO
La Albiceleste joga de camisas listradas em azul e branco, calções pretos e meiões brancos. La Sele vem a campo de camisas e meiões vermelhos e calções brancos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Argentina x Costa Rica!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hinos nacionais sendo executados nesse momento.
PRÉ-JOGO
Seleções no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Bruno Arleu (BRA), auxiliado por Luanderson Lima (BRA) e Naílton de Souza (BRA).
PRÉ-JOGO
Costa Rica definida por Bryan Ruíz: Sequeira; Kenyel Michel, Juan Pablo Vargas, Calvo e Gerald Taylor; Borges, Mora, Salazar, Soto e Méndez; Ugalde.
PRÉ-JOGO
Argentina escalada por Lionel Scaloni: Emiliano Martínez; Giay, Lisandro Martínez, Medina e Vega; Enzo Fernández, Perrone, Mac Allister e Paz; Julián Álvarez e Prestianni.
PRÉ-JOGO
Os mandantes não contam com os lesionados Romero e Lautaro Martínez entre seus convocados. Os visitantes também têm baixas na sua lista: Navas, Gamboa e Galo ficaram de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado costa-riquenho, depois de duas vitórias na Liga das Nações da CONCACAF, diante de Nicarágua (3x0) e Haiti (2x0), derrota em amistoso frente ao Equador (2x0). Agora comandada de forma efetiva pelo ex-jogador e ídolo Bryan Ruíz, o grande foco é reformular e fazer um bom ciclo, pensando no Mundial de 2030.
PRÉ-JOGO
Os argentinos vêm de quatro partidas amistosas após o vice na Copa do Mundo. Três vitórias, contra Bolívia (4x0), Burkina Faso (7x0) e Benin (3x0), e uma derrota diante do Uruguai (2x1). O objetivo é encerrar bem o ano, ao lado dos seus torcedores, com uma boa atuação. Todos ainda tentam se acostumar com a ausência de Messi no elenco.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 8 partidas entre as duas seleções. A Argentina venceu 6, além de 2 empates. A Costa Rica ainda busca seu primeiro triunfo.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Argentina e Costa Rica, partida amistosa que encerra 2026 para os dois selecionados. A bola começa a rolar às 20h.
Lionel Scaloni
TECNICO