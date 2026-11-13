Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•21h
Minuto a Minuto: Equador X Costa Rica - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para K. Myrie (Costa Rica).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai P. Hincapie, entra P. Estupinan.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai J. Yeboah, entra G. Plata.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai M. Caicedo, entra O. Zambrano.
38'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Equador! M. Caicedo converte.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai M. Ugalde, entra A. Salazar.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai J. Mora, entra G. G. Taylor Dosman.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai N. Angulo, entra J. Mercado.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Equador: sai J. Caicedo, entra K. Rodriguez.
23'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! D. Mesen (Costa Rica) é expulso.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai D. Lopez, entra G. M. Morera.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai A. Gamboa, entra D. Mesen.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Gamboa (Costa Rica).
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Yeboah (Equador).
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai C. Mora, entra K. Michel.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai R. Wilson, entra C. Borges.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai F. Calvo, entra A. Gamboa.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Costa Rica: sai A. Soto, entra J. Mendez.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
22'
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1ºTEMPO
Gol do Equador! J. Caicedo marca. Assistência de P. Hincapie.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Equador x Costa Rica!