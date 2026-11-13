Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•11h15
Minuto a Minuto: Emirados Árabes Unidos X Honduras - 13/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para H. Suhail (Emirados Árabes Unidos).
42'
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2ºTEMPO
Gol do Emirados Árabes Unidos! M. Al Mansouri marca. Assistência de S. Adil.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Honduras: sai R. Rivas, entra N. Martinez.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Honduras: sai D. Moncada, entra E. Puerto.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Emirados Árabes Unidos: sai A. Saleh, entra H. Suhail.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Emirados Árabes Unidos: sai I. Faiz, entra A. Hamad.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Emirados Árabes Unidos: sai Bruno, entra S. Adil.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Honduras: sai K. Figueroa, entra A. Vargas.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Emirados Árabes Unidos: sai Luan Pereira, entra M. Al Mansouri.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Emirados Árabes Unidos: sai M. Meloni, entra N. Gimenez.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Emirados Árabes Unidos: sai O. Camara, entra Z. Al Zaabi.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Honduras: sai D. Ruiz, entra E. Rodriguez.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Honduras: sai J. Martinez, entra G. Sacaza.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Honduras: sai J. Toro, entra M. Arana.
7'
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2ºTEMPO
Gol do Honduras! J. Toro marca. Assistência de D. Ruiz.
3'
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2ºTEMPO
Gol do Emirados Árabes Unidos! Bruno marca. Assistência de A. Saleh.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Amaral (Emirados Árabes Unidos).
33'
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1ºTEMPO
Gol do Emirados Árabes Unidos! K. Al Hammadi marca. Assistência de R. Amaral.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Emirados Árabes Unidos x Honduras!