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Jassim Bin Hamad Stadium Doha
Arábia Saudita Arábia Saudita
3 × 2
Coreia do Sul Coreia do Sul

Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026

Sexta-feira, 13/1111h30

Minuto a Minuto: Arábia Saudita X Coreia do Sul - 13/11/2026

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai N. Al Dawsari, entra S. Tunkar.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai H. Tambakti, entra A. Al Oyayari.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Coreia do Sul: sai Hwang Hee-Chan, entra Eom Ji-Sung.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Khaibari, entra M. Ali.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Amri, entra A. Lajami.

inicio

24'

2ºTEMPO

Gol do Coreia do Sul! Lee Jae-Sung marca. Assistência de Hwang Hee-Chan.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Coreia do Sul: sai Lee Han-Beom, entra Kim Ji-Soo.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Coreia do Sul: sai Seol Young-Woo, entra Choi Jun.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Coreia do Sul: sai Oh Hyeon-Gyu, entra Oh Se-Hun.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Coreia do Sul: sai Park Jin-Seob, entra Lee Jae-Sung.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Sahafi, entra A. Al Ghamdi.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Harbi, entra F. Abdi.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai M. Abu Al Shamat, entra S. Mandash.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai M. Kanno, entra M. Al Juwayr.

inicio

14'

2ºTEMPO

Gol do Arábia Saudita! A. Al Amri marca. Assistência de N. Al Dawsari.

inicio

12'

2ºTEMPO

Gol do Arábia Saudita! M. Kanno marca. Assistência de S. Abdulhamid.

bola

9'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para M. Kanno (Arábia Saudita).

inicio

2'

2ºTEMPO

Gol do Coreia do Sul! Oh Hyeon-Gyu marca. Assistência de Seol Young-Woo.

bola

1'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Hamdan, entra A. Al Salem.

bola

1'

2ºTEMPO

Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Qahtani, entra S. Abdulhamid.

bola

1'

2ºTEMPO

Substituição no Coreia do Sul: sai Cho Hyun-Taek, entra Lee Myung-Jae.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Arábia Saudita! M. Al Sahafi marca. Assistência de A. Al Hamdan.

bola

25'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Cho Hyun-Taek (Coreia do Sul).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Arábia Saudita x Coreia do Sul!

Arábia Saudita ASU
Coreia do Sul KOR
Arábia Saudita ASU
Coreia do Sul KOR

GOLS

Gol M. Al Sahafi
Gol M. Kanno
Gol A. Al Amri
Oh Hyeon-Gyu Gol
Lee Jae-Sung Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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