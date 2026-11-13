Amistosoª RODADA • Amistosos de Seleções 2026
Sexta-feira, 13/11•11h30
Minuto a Minuto: Arábia Saudita X Coreia do Sul - 13/11/2026
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai N. Al Dawsari, entra S. Tunkar.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai H. Tambakti, entra A. Al Oyayari.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Coreia do Sul: sai Hwang Hee-Chan, entra Eom Ji-Sung.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Khaibari, entra M. Ali.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Amri, entra A. Lajami.
24'
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2ºTEMPO
Gol do Coreia do Sul! Lee Jae-Sung marca. Assistência de Hwang Hee-Chan.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Coreia do Sul: sai Lee Han-Beom, entra Kim Ji-Soo.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Coreia do Sul: sai Seol Young-Woo, entra Choi Jun.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Coreia do Sul: sai Oh Hyeon-Gyu, entra Oh Se-Hun.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Coreia do Sul: sai Park Jin-Seob, entra Lee Jae-Sung.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Sahafi, entra A. Al Ghamdi.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Harbi, entra F. Abdi.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Abu Al Shamat, entra S. Mandash.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Kanno, entra M. Al Juwayr.
14'
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2ºTEMPO
Gol do Arábia Saudita! A. Al Amri marca. Assistência de N. Al Dawsari.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Arábia Saudita! M. Kanno marca. Assistência de S. Abdulhamid.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Kanno (Arábia Saudita).
2'
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2ºTEMPO
Gol do Coreia do Sul! Oh Hyeon-Gyu marca. Assistência de Seol Young-Woo.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai A. Al Hamdan, entra A. Al Salem.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Arábia Saudita: sai M. Al Qahtani, entra S. Abdulhamid.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Coreia do Sul: sai Cho Hyun-Taek, entra Lee Myung-Jae.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Arábia Saudita! M. Al Sahafi marca. Assistência de A. Al Hamdan.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Cho Hyun-Taek (Coreia do Sul).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Arábia Saudita x Coreia do Sul!