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Vídeo: Tornado raro atravessa cidade na China durante sequência de eventos climáticos extremos

Fenômenos atingem a província de Hubei; tempestades castigam diferentes regiões

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 12h37 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h13
Um grande tornado escuro desce de nuvens carregadas sobre uma cidade iluminada à noite, com um rio em primeiro plano e edifícios com luzes acesas
Passagem de tornado pelo centro da China, que deixa ao menos 11 mortos e um desaparecido (Reprodução/Reprodução)
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Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 330 ficaram feridas após uma série de tempestades severas e tornados atingir a província de Hubei, no centro da China.

Os fenômenos, considerados incomuns para a região, também deixaram um desaparecido, destruíram dezenas de casas e afetaram cerca de 14,6 mil moradores.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, mais de 20 residências desabaram e outras 4,8 mil sofreram danos durante a passagem das tempestades na noite de segunda-feira (7). Equipes de resgate seguem mobilizadas nas áreas atingidas.

Tornado raro atingiu área urbana

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O caso mais impressionante ocorreu na cidade de Huanggang, onde um tornado de intensidade EF2 atravessou áreas urbanas e industriais. O fenômeno causou danos significativos a galpões logísticos, armazéns e empresas, além de lançar caminhões a dezenas de metros de distância devido à força dos ventos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram moradores em pânico enquanto rajadas violentas quebram portas de vidro e destroem estruturas de edifícios comerciais.

De acordo com especialistas da Administração Meteorológica da China, tornados desse porte são raros em Hubei. O fenômeno costuma ocorrer com

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maior frequência nas províncias costeiras do sul do país, como Guangdong e Jiangsu.

 

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Tempestade tropical agrava situação

Meteorologistas atribuem os eventos extremos à combinação de fortes tempestades com os remanescentes da tempestade tropical Maysak, que favoreceu a formação dos tornados e das chuvas intensas.

No sul da China, a situação também é crítica. Na região autônoma de Guangxi, ao menos quatro pessoas morreram e outras oito continuam desaparecidas após enchentes provocadas pelas chuvas recordes.

Mais de 53 mil moradores precisaram deixar suas casas na cidade de Hengzhou, enquanto outros 8 mil foram evacuados no condado de Binyang.

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Alerta máximo para enchentes

As autoridades chinesas emitiram alerta vermelho, o nível máximo, para inundações em Guangxi.

Segundo dados oficiais, diversos rios ultrapassaram em até sete metros o nível considerado seguro, aumentando o risco de novos alagamentos, deslizamentos de terra e danos à infraestrutura.

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A sequência de tornados, enchentes e tempestades reforça o cenário de eventos climáticos extremos que tem atingido diversas regiões da China neste verão, com autoridades em estado de alerta para novas ocorrências nos próximos dias.

Equipe de resgate com coletes laranja e uniformes escuros caminha sobre escombros de uma área devastada, sob céu noturno nublado
Policiais participam das operações de busca e salvamento após um tornado atingir Huanggang, na província chinesa de Hubei (Getty/Getty Images)

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