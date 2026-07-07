Vídeo: Tornado raro atravessa cidade na China durante sequência de eventos climáticos extremos

Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 330 ficaram feridas após uma série de tempestades severas e tornados atingir a província de Hubei, no centro da China.

Os fenômenos, considerados incomuns para a região, também deixaram um desaparecido, destruíram dezenas de casas e afetaram cerca de 14,6 mil moradores.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, mais de 20 residências desabaram e outras 4,8 mil sofreram danos durante a passagem das tempestades na noite de segunda-feira (7). Equipes de resgate seguem mobilizadas nas áreas atingidas.

Tornado raro atingiu área urbana

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O caso mais impressionante ocorreu na cidade de Huanggang, onde um tornado de intensidade EF2 atravessou áreas urbanas e industriais. O fenômeno causou danos significativos a galpões logísticos, armazéns e empresas, além de lançar caminhões a dezenas de metros de distância devido à força dos ventos.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram moradores em pânico enquanto rajadas violentas quebram portas de vidro e destroem estruturas de edifícios comerciais.

De acordo com especialistas da Administração Meteorológica da China, tornados desse porte são raros em Hubei. O fenômeno costuma ocorrer com

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maior frequência nas províncias costeiras do sul do país, como Guangdong e Jiangsu.

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Tempestade tropical agrava situação

Meteorologistas atribuem os eventos extremos à combinação de fortes tempestades com os remanescentes da tempestade tropical Maysak, que favoreceu a formação dos tornados e das chuvas intensas.

No sul da China, a situação também é crítica. Na região autônoma de Guangxi, ao menos quatro pessoas morreram e outras oito continuam desaparecidas após enchentes provocadas pelas chuvas recordes.

Mais de 53 mil moradores precisaram deixar suas casas na cidade de Hengzhou, enquanto outros 8 mil foram evacuados no condado de Binyang.

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Alerta máximo para enchentes

As autoridades chinesas emitiram alerta vermelho, o nível máximo, para inundações em Guangxi.

Segundo dados oficiais, diversos rios ultrapassaram em até sete metros o nível considerado seguro, aumentando o risco de novos alagamentos, deslizamentos de terra e danos à infraestrutura.

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A sequência de tornados, enchentes e tempestades reforça o cenário de eventos climáticos extremos que tem atingido diversas regiões da China neste verão, com autoridades em estado de alerta para novas ocorrências nos próximos dias.