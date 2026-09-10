🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Agenda Verde

Vídeo: tornado causa estragos e afeta ao menos 500 pessoas no Paraná

Estado está sob alerta de tempestade severa até sexta-feira

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 16h28 | Atualizado em 10 set 2026, 17h20
Homem de jaqueta escura e calça clara sobre telhado parcialmente destruído de um prédio cinza com janelas e aparelhos de ar condicionado. Uma escada está apoiada na parede e há entulho de telhas e madeira no gramado molhado. O céu está nublado
Estragos: tornado destelhou escolas e destruiu plantações no Paraná (@prefeituradeespigaoaltoiguacu/Instagram)
Continua após publicidade
Vídeo: tornado causa estragos e afeta ao menos 500 pessoas no Paraná Priorizar nos meus resultados Google

Um tornado atingiu a cidade de Espigão Alto do Iguaçu, no Paraná, na madrugada desta quinta-feira, 10, causando estragos na região. De acordo com a Defesa Civil do estado, ao menos 500 pessoa foram afetadas pelo fenômeno.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vegetação destruída, com diversas árvores derrubadas. Segundo a prefeitura, casas foram destelhadas, escolas municipais foram profundamente afetadas e um plantio de eucalipto ficou totalmente destruído, mas não há registro de feridos na cidade.

Segundo o Simepar, o fenômeno foi originados por supercélula, evento meteorológico que pode produzir fenômenos severos, como tornados, granizo e rajadas de vento intensas. Além do registro em Espigão Alto do Iguaçu, um outro tornado atingiu o estado no fim da tarde de ontem, na cidade de Francisco Alves. Em Ponta Grossa, um casal e a filha pequena morreram em um deslizamento causado pelos fortes chuvas. 

O estado está sob o alerta vermelho para tempestade, com risco de granizo, ventos forte e formação de tornado até a sexta-feira. O aviso vale para quase todo o Paraná, com exceção da região norte, além de áreas do norte e oeste catarinense e sul paulista, incluindo o litoral. “Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário”, alerta o órgão meteorológico.

Siga
Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Instabilidade em todo o centro-sul

A instabilidade não ficará restrita apenas às áreas de maior severidade. Segundo a previsão do Climatempo, chuvas, trovoadas e tempestades podem ocorrer também no sul de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, além de São Paulo, Rio de Janeiro e no norte do Rio Grande do Sul.

Para essas regiões, o Inmet emitiu um alerta laranja, destacando a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Clima
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).