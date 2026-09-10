Vídeo: tornado causa estragos e afeta ao menos 500 pessoas no Paraná

Um tornado atingiu a cidade de Espigão Alto do Iguaçu, no Paraná, na madrugada desta quinta-feira, 10, causando estragos na região. De acordo com a Defesa Civil do estado, ao menos 500 pessoa foram afetadas pelo fenômeno.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vegetação destruída, com diversas árvores derrubadas. Segundo a prefeitura, casas foram destelhadas, escolas municipais foram profundamente afetadas e um plantio de eucalipto ficou totalmente destruído, mas não há registro de feridos na cidade.

Segundo o Simepar, o fenômeno foi originados por supercélula, evento meteorológico que pode produzir fenômenos severos, como tornados, granizo e rajadas de vento intensas. Além do registro em Espigão Alto do Iguaçu, um outro tornado atingiu o estado no fim da tarde de ontem, na cidade de Francisco Alves. Em Ponta Grossa, um casal e a filha pequena morreram em um deslizamento causado pelos fortes chuvas.

O estado está sob o alerta vermelho para tempestade, com risco de granizo, ventos forte e formação de tornado até a sexta-feira. O aviso vale para quase todo o Paraná, com exceção da região norte, além de áreas do norte e oeste catarinense e sul paulista, incluindo o litoral. “Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário”, alerta o órgão meteorológico.

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Tornado confirmado em Espigão Alto do Iguaçu no Paraná. pic.twitter.com/1RmqzpV2sd — Plantão 190 (@plantao190) September 10, 2026

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Instabilidade em todo o centro-sul

A instabilidade não ficará restrita apenas às áreas de maior severidade. Segundo a previsão do Climatempo, chuvas, trovoadas e tempestades podem ocorrer também no sul de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, além de São Paulo, Rio de Janeiro e no norte do Rio Grande do Sul.

Para essas regiões, o Inmet emitiu um alerta laranja, destacando a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

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