Vídeo: homem puxa onça-parda pelo rabo em rodovia

Ler Resumo





Um homem causou polêmica ao puxar uma onça-parda atropelada pelo rabo na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba. O vídeo viralizou, e as autoridades ainda buscam o felino, que estava debilitado. O caso reacende a discussão sobre o alto número de animais silvestres mortos em rodovias brasileiras.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um homem puxou uma onça-parda pelo rabo na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, no estado de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 7. O vídeo da ação viralizou na internet, porém o animal ainda não foi encontrado pelas autoridades.

Nas imagens, é possível ver que a onça-parda estava deitada na faixa da esquerda da rodovia. Em seguida, um motociclista puxa o felino para o canteiro central da via. Apesar da locomoção forçada, o animal não reagiu – possivelmente por estar debilitado.

O homem que gravou o vídeo disse que estava indo ao trabalho e presenciou o atropelamento da onça. Segundo ele, o felino estava assustado e provavelmente machucado.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada para apoiar a equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em possível manejo do animal. Eles tentaram achar o felino ainda na tarde desta terça-feira, mas ele ainda não foi localizado.

Continua após a publicidade

Segundo a PM Ambiental, foi delimitada uma área de aproximadamente 1 km² para buscas. Policiais especializados fizeram uma varredura a pé na mata ciliar e em plantações de cana-de-açúcar próximas do local onde foi encontrado o animal. A equipe utilizou de técnicas de rastreamento por meio de pegadas e indícios da fauna. Além disso, os moradores da região foram orientados a acionar as autoridades caso avistem a onça-parda.

Atropelamento de animais

Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), da Universidade Federal de Lavras (MG), 15 animais silvestres morrem atropelados em rodovias a cada segundo. Isso corresponde a 1,3 milhão mortes por dia e 475 milhões por ano.

Continua após a publicidade

Essas informações são do Projeto Malha, que reúne, sistematiza e disponibiliza números sobre a mortalidade da fauna selvagem nas rodovias e ferrovias brasileiras. A partir dessa ação, o CBEE busca conscientizar a população sobre esse problema que enfrentamos no país.

Estima-se que a maior parte dos animais mortos são pequenos vertebrados como, por exemplo, sapos, aves e cobras, totalizando 430 milhões. Em segundo lugar, somando 43 milhões, aparecem os animais de médio porte como gambás, lebres e macacos. Por fim, assim como aconteceu nesta terça-feira, cerca de dois milhões de animais de grande porte são mortos, como onças, lobos e capivaras.