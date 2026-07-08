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Vídeo: homem puxa onça-parda pelo rabo em rodovia

O animal ainda não foi encontrado pelas autoridades

Por Gabriel Bussolotti Silveira 8 jul 2026, 12h33
Onça-parda deitada
Onça-parda deitada (TV Globo/Reprodução)
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Vídeo: homem puxa onça-parda pelo rabo em rodovia Priorizar nos meus resultados Google

Um homem puxou uma onça-parda pelo rabo na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, no estado de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 7. O vídeo da ação viralizou na internet, porém o animal ainda não foi encontrado pelas autoridades.

Nas imagens, é possível ver que a onça-parda estava deitada na faixa da esquerda da rodovia. Em seguida, um motociclista puxa o felino para o canteiro central da via. Apesar da locomoção forçada, o animal não reagiu – possivelmente por estar debilitado.

O homem que gravou o vídeo disse que estava indo ao trabalho e presenciou o atropelamento da onça. Segundo ele, o felino estava assustado e provavelmente machucado.

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A Polícia Militar Ambiental foi acionada para apoiar a equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em possível manejo do animal. Eles tentaram achar o felino ainda na tarde desta terça-feira, mas ele ainda não foi localizado.

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Segundo a PM Ambiental, foi delimitada uma área de aproximadamente 1 km² para buscas. Policiais especializados fizeram uma varredura a pé na mata ciliar e em plantações de cana-de-açúcar próximas do local onde foi encontrado o animal. A equipe utilizou de técnicas de rastreamento por meio de pegadas e indícios da fauna. Além disso, os moradores da região foram orientados a acionar as autoridades caso avistem a onça-parda.

Atropelamento de animais

Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), da Universidade Federal de Lavras (MG), 15 animais silvestres morrem atropelados em rodovias a cada segundo. Isso corresponde a 1,3 milhão mortes por dia e 475 milhões por ano.

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Essas informações são do Projeto Malha, que reúne, sistematiza e disponibiliza números sobre a mortalidade da fauna selvagem nas rodovias e ferrovias brasileiras. A partir dessa ação, o CBEE busca conscientizar a população sobre esse problema que enfrentamos no país. 

Estima-se que a maior parte dos animais mortos são pequenos vertebrados como, por exemplo, sapos, aves e cobras, totalizando 430 milhões. Em segundo lugar, somando 43 milhões, aparecem os animais de médio porte como gambás, lebres e macacos. Por fim, assim como aconteceu nesta terça-feira, cerca de dois milhões de animais de grande porte são mortos, como onças, lobos e capivaras.

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