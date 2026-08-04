Veranico eleva temperaturas no Sul e Sudeste nos próximos dias: saiba até quando dura

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Partes do Sul e Sudeste terão dias de veranico nesta primeira semana de agosto, com tempo seco e temperaturas até 5°C acima da média. O Climatempo prevê elevação do calor, madrugadas frias e baixa umidade, antes da chegada de uma frente fria. Entenda o fenômeno e as áreas afetadas.

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Uma sequência de dias secos e mais quentes do que o normal marca a previsão do tempo para parte das regiões Sul e Sudeste nesta primeira semana de agosto. Segundo o Climatempo, o chamado veranico ocorre durante esta semana, até a sexta, dia 7, com predomínio de tempo firme, temperaturas elevadas para o período e baixos índices de umidade do ar. O assunto está em alta no Google Trends.

O aquecimento deve alcançar todos os estados do Sul e áreas importantes do Sudeste. Durante o período, as temperaturas podem permanecer entre 3°C e 5°C acima da média climatológica, ampliando a sensação de calor principalmente durante as tardes. As madrugadas e os começos de manhã, no entanto, ainda podem apresentar características típicas do inverno.

A condição antecede a chegada de uma frente fria considerada de forte intensidade pelo Climatempo. O período de aquecimento poderá se prolongar em algumas áreas até domingo, 9, ou segunda, 10.

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Quais áreas do Sul serão afetadas pelo veranico?

Na Região Sul, o veranico deve alcançar todo o Paraná e Santa Catarina, além de praticamente todo o Rio Grande do Sul. A exceção indicada pelo Climatempo é o extremo sul gaúcho, que fica fora da área principal de atuação do fenômeno.

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Nessas localidades, a combinação de tempo firme e maior presença de sol favorece a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros podem registrar valores entre 3°C e 5°C acima da média esperada para o início de agosto.

Onde o calor aumenta no Sudeste?

No Sudeste, todas as regiões do estado de São Paulo estão incluídas na área de veranico. A condição também abrange o Triângulo Mineiro, o sul de Minas Gerais, a Zona da Mata mineira e as áreas central e sul do Rio de Janeiro.

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O Espírito Santo não aparece entre as áreas destacadas pelo Climatempo para esse episódio. O aquecimento mais expressivo deve, portanto, ficar concentrado principalmente em São Paulo e em partes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

O que é um veranico?

O veranico é um período de vários dias consecutivos de tempo seco e relativamente quente durante o inverno. O fenômeno está associado à presença de um sistema de alta pressão atmosférica, que dificulta a circulação normal do ar e o avanço de frentes frias e massas de ar polar.

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Durante esses episódios, o ar se torna mais quente e seco. De acordo com o Climatempo, a umidade relativa do ar pode cair para níveis inferiores a 20% em algumas áreas.

Veranico é diferente de onda de calor

Embora os dois fenômenos possam durar de alguns dias a várias semanas, veranico e onda de calor não são sinônimos. O termo veranico é usado principalmente durante o outono e o inverno, quando as temperaturas sobem de forma mais acentuada durante a tarde, mas as madrugadas e os inícios das manhãs permanecem frios.

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A expressão onda de calor é mais utilizada na primavera e no verão, quando ocorre elevação significativa tanto das temperaturas máximas quanto das mínimas. Nesses casos, as noites também permanecem quentes, aumentando o impacto do calor sobre a saúde.

Baixa umidade acompanha o período de calor

Além das temperaturas acima da média, o veranico pode reduzir significativamente a umidade do ar. O tempo seco exige atenção especial nas áreas onde os índices se aproximarem ou ficarem abaixo de 20%.

O cenário será provocado pelo bloqueio temporário da circulação atmosférica, que mantém o tempo firme e dificulta o avanço de sistemas capazes de provocar chuva ou queda de temperatura.

Previsão do tempo nos próximos dias:

Belo Horizonte

Quarta-feira (5): mínima de 14°C e máxima de 28°C.



Quinta-feira (6): mínima de 14°C e máxima de 29°C.



Sexta-feira (7): mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Curitiba

Quarta-feira (5): mínima de 14°C e máxima de 24°C.



Quinta-feira (6): mínima de 15°C e máxima de 24°C.



Sexta-feira (7): mínima de 13°C e máxima de 23°C.

Florianópolis

Quarta-feira (5): mínima de 17°C e máxima de 27°C.



Quinta-feira (6): mínima de 15°C e máxima de 29°C.



Sexta-feira (7): mínima de 15°C e máxima de 23°C.

Porto Alegre

Quarta-feira (5): mínima de 18°C e máxima de 26°C.



Quinta-feira (6): mínima de 17°C e máxima de 29°C.



Sexta-feira (7): mínima de 12°C e máxima de 23°C.

Rio de Janeiro

Quarta-feira (5): mínima de 18°C e máxima de 33°C.



Quinta-feira (6): mínima de 20°C e máxima de 35°C.



Sexta-feira (7): mínima de 21°C e máxima de 34°C.

São Paulo

Quarta-feira (5): mínima de 15°C e máxima de 28°C.



Quinta-feira (6): mínima de 16°C e máxima de 29°C.



Sexta-feira (7): mínima de 17°C e máxima de 21°C.