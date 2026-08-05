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Ventania atinge o Rio hoje e ganha força no Sudeste até sexta: veja a previsão do tempo

Rajadas podem chegar a 76 km/h na capital fluminense nesta quarta-feira

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h05
A quarta-feira começou com forte ventania no Rio
 (Gustavo Stephan/Agência O Globo/VEJA)
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O Sudeste entra em um período de atenção para ventos fortes a partir desta quarta-feira, 5. Na cidade do Rio de Janeiro, a previsão é de rajadas moderadas a pontualmente fortes entre a manhã e a tarde, especialmente na Zona Oeste e nas áreas próximas ao litoral. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a velocidade pode chegar a 76 km/h.

O risco de ventania deve se espalhar e aumentar nos dias seguintes. O Climatempo alerta para fortes rajadas em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais entre quinta-feira, 6, e domingo, 9. O cenário estará associado à formação de uma frente fria e de um ciclone extratropical de forte intensidade, além da chegada de outro sistema frontal no domingo.

A sexta-feira, 7, será o dia de maior preocupação. No litoral paulista, na Serra do Mar, no Vale do Paraíba, na Costa Verde e no sul fluminense, as rajadas poderão variar entre 90 km/h e 110 km/h. Nas capitais, a velocidade poderá alcançar 80 km/h em São Paulo e 70 km/h no Rio de Janeiro.

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Ventos fortes atingem o Rio nesta quarta-feira

Na capital fluminense, o alerta inicial vale para o período entre a manhã e a tarde desta quarta-feira. As rajadas de até 76 km/h devem ocorrer principalmente na Zona Oeste e nas áreas litorâneas.

A orientação é evitar atividades ao ar livre, sobretudo no mar, e não permanecer perto de árvores, coberturas metálicas, encostas, precipícios ou locais elevados sem proteção. Também é recomendado manter distância de cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas, torres de transmissão e placas de propaganda.

Quinta-feira terá rajadas em São Paulo, Rio e Minas Gerais

Na quinta-feira, 6, um ciclone extratropical de forte intensidade deve se organizar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, dando origem a uma frente fria. Nuvens carregadas devem alcançar áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

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Na Grande São Paulo e nas regiões de Sorocaba, Campinas, Vale do Ribeira, Avaré, Ourinhos, Bauru, Presidente Prudente e Araçatuba, as rajadas previstas variam entre 51 km/h e 70 km/h.

Nas demais áreas paulistas, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais e em todo o estado do Rio de Janeiro, os ventos podem alcançar de 40 km/h a 50 km/h.

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Sexta-feira concentra o maior risco de ventania

A passagem da frente fria por São Paulo e sua aproximação do Rio de Janeiro devem elevar o risco na sexta-feira. Nuvens carregadas também devem crescer em várias áreas paulistas e no centro-sul fluminense.

Rajadas previstas para sexta-feira

  • Cidade de São Paulo: até 80 km/h;
  • Cidade do Rio de Janeiro: até 70 km/h;
  • Litoral de São Paulo, Serra do Mar, Vale do Paraíba, Costa Verde e sul do Rio: entre 90 km/h e 110 km/h;
  • Sul paulista, Vale do Ribeira, áreas de Avaré, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Franca, Barretos e São José do Rio Preto: entre 71 km/h e 90 km/h;
  • Sul de Minas, Grande Rio, Serra do Rio, Região dos Lagos e norte fluminense: entre 71 km/h e 90 km/h;
  • Grande Vitória, centro-sul do Espírito Santo, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Grande Belo Horizonte, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro: entre 51 km/h e 70 km/h.

Por que os ventos devem ganhar força?

Segundo a Climatempo, a ventania será favorecida por uma combinação de fatores. Entre eles estão o forte contraste entre o ar quente predominante no Sudeste e o ar frio que acompanha as frentes frias, além da grande diferença de pressão atmosférica entre as costas das regiões Sul e Sudeste.

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A presença de nuvens do tipo cumulonimbus também pode provocar rajadas intensas, raios e chuva forte. O ciclone poderá passar por um processo de rápida intensificação conhecido como bombogênese, ou “ciclone bomba”, mas sua formação ocorrerá sobre o oceano.

O que muda no fim de semana?

No sábado, 8, o risco de ventos fortes diminui em parte do Sudeste, mas ainda haverá áreas de atenção. Na Grande São Paulo, em Sorocaba, Campinas, no Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e sul de Minas Gerais, as rajadas poderão variar entre 70 km/h e 90 km/h.

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No estado do Rio de Janeiro e no litoral paulista, a previsão é de ventos entre 40 km/h e 50 km/h. O Espírito Santo poderá registrar rajadas de 50 km/h a 70 km/h.

No domingo, 9, uma nova frente fria chegará a São Paulo. O litoral, a Grande São Paulo e as regiões de Sorocaba, Itapeva, Campinas, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba poderão ter rajadas entre 50 km/h e 70 km/h. Perto de nuvens carregadas, a velocidade poderá chegar a 80 km/h.

Como se proteger durante a ventania

Dentro de casa, a recomendação é fechar janelas, portas de armários, persianas e cortinas. Objetos posicionados em locais altos devem ser retirados, e aparelhos elétricos e o registro de gás precisam ser desligados quando houver risco associado à queda de árvores.

Em caso de falta de energia, deve-se ter cuidado com o uso de velas para evitar incêndios. Árvores de jardins e quintais também precisam permanecer podadas e bem cuidadas.

Na rua, não é seguro buscar abrigo debaixo de árvores ou coberturas metálicas. Veículos não devem ser estacionados perto de torres de transmissão e placas publicitárias. Caso uma árvore caia sobre a rede elétrica, a área deve ser evitada devido ao risco de contato com cabos rompidos e descargas elétricas.

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