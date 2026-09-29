Veja vídeo de tempestade no RS que moradores acreditavam ser tornado

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Moradores de São Luiz Gonzaga (RS) registraram uma tempestade assustadora, confundida com um tornado. A Defesa Civil esclareceu que era uma supercélula, formação climática que causa granizo e ventos fortes, mas nem sempre gera tornados. O Rio Grande do Sul enfrenta chuvas intensas, alagamentos e falta de energia, sendo parte do corredor de tornados da América do Sul.

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Um vídeo gravado em São Luiz Gonzaga (RS) na noite de segunda-feira, 28, mostra moradores assustados com uma forte tempestade e um fenômeno que um deles acredita ser um tornado. Apesar do susto pelas fortes chuvas que atingiram o estado, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do RS afirmou que o “tornado” era, na verdade, uma supercélula, outro tipo de formação climática.

O Rio Grande do Sul registra desde segunda-feira os impactos das chuvas, com alagamentos, bloqueios em estradas, retirada de famílias e milhares de imóveis sem energia elétrica. Em São Luiz Gonzaga, área também afetada pelas chuvas, um morador da cidade gravou o momento em que a tempestade com raios se aproxima de sua casa, e a formação das nuvens se assemelhava a um tornado, fato descartado pela Defesa Civil.

De acordo com o Climatempo, uma supercélula é uma tempestade organizada, com uma corrente de ar ascendente que permanece ativa e gira. Esse tipo de sistema pode durar mais do que uma tempestade comum e provocar granizo de grandes dimensões, chuva intensa e rajadas de vento destrutivas. Apesar disso, nem toda supercélula gera tornados, ressaltam os meteorologistas.

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O Rio Grande do Sul fica no corredor de tornados da América do Sul, uma das regiões mais favoráveis do planeta para a formação de fenômenos desse tipo. O encontro entre o ar quente e úmido que vem da Amazônia com o ar frio que avança pelo sul favorece a ocorrência de tempestades.

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