Vai votar à tarde? Veja a previsão do tempo na sua região

O primeiro turno das eleições 2026, neste domingo, 4, ocorre com chuva em grande parte do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de tempestades em áreas das cinco regiões do país. Para quem ainda não votou, a tendência é de chuva mais espalhada durante a tarde, especialmente em doze capitais. A votação vai até as 17h, no horário de Brasília.

No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória podem ter pancadas de chuva moderadas a fortes à tarde, de acordo com a Climatempo. Na capital paulista, os modelos meteorológicos divergem, mas há indicação de chuva principalmente entre a tarde e a noite.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal estão sujeitos a pancadas que podem ser fortes, mas localizadas, com risco de temporais em pontos da região. A chuva pode ser moderada a forte em Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande.

Na região Sul, a passagem de uma frente fria mantém chuva e temporais isolados em Santa Catarina e no Paraná. Em Curitiba e Florianópolis, a chuva da tarde deve ser fraca a moderada. No Paraná, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê que o risco de temporais diminui à tarde, depois das chuvas pela manhã. No Rio Grande do Sul, a tendência é de pouca chuva à tarde, em áreas da serra e do litoral. Em Porto Alegre, a chance de chuva no período é baixa.

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O risco de pancadas aumenta na região Norte, especialmente no Amazonas, no Acre, em Rondônia, no Tocantins e no sul do Pará. Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Palmas podem ter chuva moderada a forte à tarde. Amapá e norte do Pará estão entre as áreas com menor chance de chuva, e Belém, Macapá e Boa Vista devem ter tarde mais seca.

O interior da região Nordeste segue com calor, sol e tempo seco. O oeste da Bahia e o sul do Maranhão e do Piauí podem ter aumento das instabilidades. À tarde, Aracaju, Maceió e Recife podem ter chuva fraca a moderada. Nas demais capitais nordestinas, a chance de chuva é baixa.