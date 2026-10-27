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Vai chover no feriadão de Finados em São Paulo? Veja o que diz o Climatempo

Capital paulista terá temperaturas de até 26 °C ao longo do feriado prolongado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 15h06
Vista noturna de uma rua molhada em cidade grande, com pedestres atravessando a faixa de segurança. Postes de luz acesos iluminam a cena, e edifícios altos com janelas iluminadas se erguem ao fundo.
Chuva em São Paulo (Faga Almeida/UCG/Getty Images)
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Vai chover no feriadão de Finados em São Paulo? Veja o que diz o Climatempo Priorize VEJA no Google

O feriadão de Finados, que começa na sexta-feira (30) e se estende até segunda-feira, 2 de novembro, terá mudanças nas condições do tempo na cidade de São Paulo. Segundo a previsão do Climatempo, os primeiros dias do período serão marcados por pancadas de chuva e possibilidade de temporais, enquanto o domingo e o feriado propriamente dito deverão apresentar condições mais favoráveis para atividades ao ar livre. As temperaturas podem chegar a 26 °C na capital paulista.

O sábado (31) deverá ser o dia mais chuvoso do feriado prolongado. De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva desde a manhã, com possibilidade de temporal durante a tarde e precipitações também à noite. O acumulado estimado é de 16 milímetros, com temperaturas variando entre 17 °C e 25 °C. Já na sexta-feira (30), o sol aparece entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Previsão do tempo em São Paulo: como ficam os quatro dias do feriadão?

Segundo os dados do Climatempo, a previsão para a capital paulista é a seguinte:

Siga
  • Sexta-feira (30): sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 16 °C e 25 °C, com acumulado previsto de 3 milímetros.
  • Sábado (31): chuva pela manhã, possibilidade de temporal à tarde e noite chuvosa. Mínima de 17 °C e máxima de 25 °C, com acumulado estimado de 16 milímetros.
  • Domingo (1º): sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas entre 15 °C e 24 °C.
  • Segunda-feira (2): sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. Mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.
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Super El Niño: o que você precisa saber

Quando a chuva será mais forte em São Paulo?

O sábado concentra o maior risco de chuva intensa durante o feriado prolongado. A previsão do Climatempo indica que a instabilidade começa pela manhã e ganha força durante a tarde, período em que há possibilidade de temporal. A chuva deverá continuar à noite, o que pode prejudicar atividades ao ar livre e deslocamentos pela cidade.

Na sexta-feira, o cenário também exige atenção, embora os volumes previstos sejam menores. A tendência é de aumento da nebulosidade ao longo do dia, acompanhado por pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

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Vai chover no Dia de Finados?

A previsão do Climatempo indica que o Dia de Finados deverá ser de tempo firme na capital paulista. A segunda-feira terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem expectativa de chuva.

As temperaturas variam entre 15 °C e 26 °C, com sensação de frio leve no início da manhã e condições mais agradáveis durante a tarde. 

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O domingo também deverá ter condições semelhantes, com máxima de 24 °C e períodos de sol entre muitas nuvens. Assim, os dois últimos dias do feriado prolongado aparecem como os mais favoráveis para passeios na cidade.

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Clima
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