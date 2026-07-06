Vai chover em São Paulo nesta terça, 7? Veja a previsão do Climatempo

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São Paulo terá mudanças no tempo nesta terça (7), com frente fria trazendo nebulosidade e chuvas de intensidade fraca a moderada na tarde e noite. Uma nova massa de ar polar influenciará as temperaturas, deixando o dia mais ameno. Acompanhe os detalhes e a previsão para outras capitais.

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A previsão do tempo para São Paulo nesta terça-feira, 7 de julho, indica uma mudança ao longo do dia. Segundo o Climatempo, a capital paulista começa a manhã com bastante nebulosidade, sob influência de uma frente fria que avança para o oceano entre os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Entre a tarde e a noite, aumentam as condições para chuva na cidade. As pancadas previstas devem variar de fracas a moderadas, com baixos volumes, mas podem alterar a rotina de quem estiver em deslocamento no fim do dia.

A mudança ocorre enquanto uma nova massa de ar polar ganha força sobre o Centro-Sul do país. No estado de São Paulo, o sistema deixa as temperaturas mais amenas nas áreas centrais e do sul, ao mesmo tempo que mantém tardes mais quentes no extremo norte e no noroeste paulista.

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Frente fria também provoca chuva no Sudeste

Além da Região Metropolitana de São Paulo, a frente fria mantém condições para chuva no sul do Rio de Janeiro, na Grande Rio e em áreas do sul e da Zona da Mata de Minas Gerais. No restante do litoral fluminense e no sul do Espírito Santo, a chuva pode ocorrer até o fim do dia, mas com menor intensidade.

Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece firme. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% no Triângulo Mineiro e no oeste e norte de Minas Gerais.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça, 7:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 26ºC

Brasília (DF): 14°C / 28°C

Curitiba (PR): 9°C / 17°C

Florianópolis (SC): 11°C / 16°C

Goiânia (GO): 16°C / 30°C

Manaus (AM): 24°C / 30°C

Porto Alegre (RS): 6°C / 15°C

Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 27°C

Salvador (BA): 22°C / 28°C

São Paulo (SP): 13°C / 21°C