Vai chover em São Paulo e no Rio durante o jogo do Brasil? Veja a previsão em 10 capitais
Previsão do Climatempo indica cenários bem diferentes no país nesta sexta, 19
A sexta-feira, 19 de junho, será de atenção redobrada para torcedores que pretendem acompanhar Brasil x Haiti fora de casa, em bares, eventos ao ar livre ou reuniões com amigos. A partida está marcada para as 21h30, e a previsão do Climatempo indica cenários bem diferentes entre as principais capitais do país, com chuva em parte do Sul, instabilidade no Centro-Oeste e tempo mais favorável no Sudeste.
A cidade de São Paulo deve ter uma noite de tempo firme, mas a temperatura, no entanto, exige atenção. A previsão para a capital paulista indica queda gradual ao longo da noite: por volta das 20h, os termômetros devem marcar cerca de 18°C; às 21h, aproximadamente 17°C; e perto das 23h, 16°C. Ou seja, quem pretende assistir à partida fora de casa deve considerar levar um casaco leve.
Onde pode chover durante Brasil x Haiti?
A maior atenção fica para Campo Grande, onde a instabilidade aumenta com a chegada da frente fria. A chuva pode aparecer no fim do dia e seguir durante a noite, inclusive com pancadas mais fortes em alguns momentos, o que exige cautela para deslocamentos e eventos em áreas abertas.
No Sul, o cenário também pede planejamento. Florianópolis e Porto Alegre podem registrar chuva fraca e isolada durante a noite, com sensação de frio. Em Curitiba, o Climatempo não indica chuva no horário da partida, mas o frio ganha força, sobretudo para quem pretende assistir ao jogo em locais abertos.
No Nordeste, a atenção se concentra na faixa litorânea. Recife pode ter chuva ao longo do dia e também durante a noite, inclusive no horário de Brasil x Haiti. Aracaju também exige cautela, com possibilidade de instabilidade intercalada na noite da partida. Em Salvador, a previsão é menos preocupante para o horário do jogo: pode chover pela manhã, mas a tendência é de tempo firme à noite, com sensação mais abafada.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 19:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC
- Brasília (DF): 13°C / 27°C
- Curitiba (PR): 8°C / 19°C
- Florianópolis (SC): 11°C / 21°C
- Goiânia (GO): 18°C / 29°C
- Manaus (AM): 24°C / 28°C
- Porto Alegre (RS): 12°C / 16°C
- Rio de Janeiro (RJ): 11°C / 25°C
- Salvador (BA): 22°C / 28°C
- São Paulo (SP): 9°C / 24°C