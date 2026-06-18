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Vai chover em São Paulo e no Rio durante o jogo do Brasil? Veja a previsão em 10 capitais

Previsão do Climatempo indica cenários bem diferentes no país nesta sexta, 19

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 17h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 13 : Fans watch as the Brazilian national team played its FIFA World Cup First Stage Group C opening match against Morocco at the Copacabana Arena in Rio de Janeiro, Brazil on June 13, 2026. (Photo by Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images)
Torcida brasileira assistindo ao primeiro jogo da Copa em Copacabana (Fabio Teixeira/Anadolu/Getty Images)
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A sexta-feira, 19 de junho, será de atenção redobrada para torcedores que pretendem acompanhar Brasil x Haiti fora de casa, em bares, eventos ao ar livre ou reuniões com amigos. A partida está marcada para as 21h30, e a previsão do Climatempo indica cenários bem diferentes entre as principais capitais do país, com chuva em parte do Sul, instabilidade no Centro-Oeste e tempo mais favorável no Sudeste.

A cidade de São Paulo deve ter uma noite de tempo firme, mas a temperatura, no entanto, exige atenção. A previsão para a capital paulista indica queda gradual ao longo da noite: por volta das 20h, os termômetros devem marcar cerca de 18°C; às 21h, aproximadamente 17°C; e perto das 23h, 16°C. Ou seja, quem pretende assistir à partida fora de casa deve considerar levar um casaco leve.

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Onde pode chover durante Brasil x Haiti?

A maior atenção fica para Campo Grande, onde a instabilidade aumenta com a chegada da frente fria. A chuva pode aparecer no fim do dia e seguir durante a noite, inclusive com pancadas mais fortes em alguns momentos, o que exige cautela para deslocamentos e eventos em áreas abertas.

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No Sul, o cenário também pede planejamento. Florianópolis e Porto Alegre podem registrar chuva fraca e isolada durante a noite, com sensação de frio. Em Curitiba, o Climatempo não indica chuva no horário da partida, mas o frio ganha força, sobretudo para quem pretende assistir ao jogo em locais abertos.

No Nordeste, a atenção se concentra na faixa litorânea. Recife pode ter chuva ao longo do dia e também durante a noite, inclusive no horário de Brasil x Haiti. Aracaju também exige cautela, com possibilidade de instabilidade intercalada na noite da partida. Em Salvador, a previsão é menos preocupante para o horário do jogo: pode chover pela manhã, mas a tendência é de tempo firme à noite, com sensação mais abafada.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 19:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC
  • Brasília (DF): 13°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 8°C / 19°C
  • Florianópolis (SC): 11°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 29°C
  • Manaus (AM): 24°C / 28°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 16°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 11°C / 25°C
  • Salvador (BA): 22°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 9°C / 24°C
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TAGS:
Clima
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