Vai chover em São Paulo e no Rio durante o jogo do Brasil? Veja a previsão em 10 capitais

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Acompanhe a previsão do tempo do Climatempo para o jogo Brasil x Haiti nesta sexta, 19 de junho, às 21h30. De chuvas intensas no Centro-Oeste e Nordeste a frio no Sul e Sudeste, saiba como se preparar para assistir à partida, seja em casa ou fora, com dicas para cada região.

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A sexta-feira, 19 de junho, será de atenção redobrada para torcedores que pretendem acompanhar Brasil x Haiti fora de casa, em bares, eventos ao ar livre ou reuniões com amigos. A partida está marcada para as 21h30, e a previsão do Climatempo indica cenários bem diferentes entre as principais capitais do país, com chuva em parte do Sul, instabilidade no Centro-Oeste e tempo mais favorável no Sudeste.

A cidade de São Paulo deve ter uma noite de tempo firme, mas a temperatura, no entanto, exige atenção. A previsão para a capital paulista indica queda gradual ao longo da noite: por volta das 20h, os termômetros devem marcar cerca de 18°C; às 21h, aproximadamente 17°C; e perto das 23h, 16°C. Ou seja, quem pretende assistir à partida fora de casa deve considerar levar um casaco leve.

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Onde pode chover durante Brasil x Haiti?

A maior atenção fica para Campo Grande, onde a instabilidade aumenta com a chegada da frente fria. A chuva pode aparecer no fim do dia e seguir durante a noite, inclusive com pancadas mais fortes em alguns momentos, o que exige cautela para deslocamentos e eventos em áreas abertas.

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No Sul, o cenário também pede planejamento. Florianópolis e Porto Alegre podem registrar chuva fraca e isolada durante a noite, com sensação de frio. Em Curitiba, o Climatempo não indica chuva no horário da partida, mas o frio ganha força, sobretudo para quem pretende assistir ao jogo em locais abertos.

No Nordeste, a atenção se concentra na faixa litorânea. Recife pode ter chuva ao longo do dia e também durante a noite, inclusive no horário de Brasil x Haiti. Aracaju também exige cautela, com possibilidade de instabilidade intercalada na noite da partida. Em Salvador, a previsão é menos preocupante para o horário do jogo: pode chover pela manhã, mas a tendência é de tempo firme à noite, com sensação mais abafada.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 19:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 10°C / 23ºC

Brasília (DF): 13°C / 27°C

Curitiba (PR): 8°C / 19°C

Florianópolis (SC): 11°C / 21°C

Goiânia (GO): 18°C / 29°C

Manaus (AM): 24°C / 28°C

Porto Alegre (RS): 12°C / 16°C

Rio de Janeiro (RJ): 11°C / 25°C

Salvador (BA): 22°C / 28°C

São Paulo (SP): 9°C / 24°C