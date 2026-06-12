Vai chover em São Paulo e no Rio durante a estreia do Brasil na Copa? O que diz o Climatempo
Saiba a previsão do tempo para o sábado, 13, em dez capitais do país
O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado, 13 de junho, contra Marrocos, às 19h, em uma rodada que deve movimentar bares, festas, telões, churrascos e encontros ao ar livre em várias capitais do país. Mas, antes de combinar onde assistir ao jogo, a previsão do tempo merece atenção: há risco de chuva em várias capitais do país justamente no período de concentração da torcida.
De acordo com o Climatempo, o sábado terá cenários bem diferentes pelo Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro devem ter tempo mais fechado, com possibilidade de chuva ao longo do dia e também no horário da partida. Já Porto Alegre terá tempo firme, mas com queda de temperatura à noite.
No Nordeste, Salvador deve ter tempo mais aberto durante o jogo, embora a sensação de abafamento continue. Recife, por outro lado, terá um sábado mais instável, com pancadas de chuva ao longo do dia e risco de chuva pontualmente forte durante a tarde. A orientação para quem pretende assistir à partida fora de casa é acompanhar as atualizações da previsão e priorizar locais cobertos em áreas com maior risco de instabilidade.
Capitais mais afetadas pela chuva
Sudeste
Em São Paulo, o tempo fechado deve predominar durante o sábado, com sensação mais fria e chuva em vários momentos. A recomendação é escolher locais cobertos para acompanhar Brasil x Marrocos.
No Rio de Janeiro, a chuva também pode aparecer antes e durante o jogo. Quem for assistir à partida fora de casa deve evitar áreas descobertas e se preparar para tempo úmido.
Sul
Em Porto Alegre, a previsão é mais favorável para a torcida. O tempo deve ficar firme, sem expectativa de chuva significativa, o que favorece encontros e eventos ao ar livre durante a tarde. A atenção fica para a noite, quando a temperatura cai e a sensação de frio aumenta.
Nordeste
Em Salvador, o sábado terá variação de nebulosidade, mas a tendência é de tempo mais aberto no horário da partida. Mesmo assim, o calor e a umidade mantêm a sensação de abafamento.
No Recife, a instabilidade deve ser maior. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de chuva moderada a forte de forma pontual durante a tarde. À noite, ainda pode chover em alguns pontos da capital pernambucana.
Chuva também pode atingir Norte e Centro-Oeste
Além das capitais destacadas, o Climatempo aponta instabilidade em áreas do Centro-Oeste, com pancadas isoladas no Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso e em áreas de Goiás. A chuva pode vir acompanhada de raios, especialmente durante a tarde, período em que muitos torcedores já devem estar se deslocando para acompanhar o jogo.
No Norte, há previsão de chuva em parte do Amazonas, Acre e Rondônia. Entre capitais do Norte e Nordeste, Belém, São Luís e Fortaleza também podem registrar chuva ao longo da tarde, embora a tendência seja de redução da instabilidade no período da noite.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 13:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 23ºC
- Brasília (DF): 15°C / 26°C
- Curitiba (PR): 10°C / 18°C
- Florianópolis (SC): 13°C / 20°C
- Goiânia (GO): 18°C / 28°C
- Manaus (AM): 24°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 11°C / 18°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C
- Salvador (BA): 22°C / 31°C
- São Paulo (SP): 16°C / 22°C
Riscos climáticos e orientações
Para quem pretende assistir à estreia do Brasil em bares, telões ou eventos ao ar livre, o principal risco é a chuva atrapalhar deslocamentos e concentrações antes da partida. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, a recomendação é buscar locais cobertos e evitar áreas sujeitas a alagamentos em caso de pancadas mais persistentes.
Em Porto Alegre, o tempo firme ajuda a programação, mas a queda de temperatura no início da noite pede atenção. Já em Salvador e Recife, mesmo com cenários diferentes de chuva, a sensação de abafamento exige hidratação, sobretudo em locais com grande concentração de pessoas.