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Agenda Verde

Vai chover em São Paulo e no Rio durante a estreia do Brasil na Copa? O que diz o Climatempo

Saiba a previsão do tempo para o sábado, 13, em dez capitais do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 17h00
Rio de Janeiro, Brazil, July 6, 2018: Thousands of people flock to the streets of Rio de Janeiro, Brazil, and watch Brazil being eliminated from the Soccer World Cup. In this image: Bars in downtown Rio are crowded during the match in which Brazil was eliminated from the FIFA World Cup 2018. (Photo by Luiz Souza/NurPhoto via Getty Images)
Torcedores acompanhando jogo da seleção brasileira no Rio de Janeiro (Luiz Souza/NurPhoto/Getty Images)
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O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado, 13 de junho, contra Marrocos, às 19h, em uma rodada que deve movimentar bares, festas, telões, churrascos e encontros ao ar livre em várias capitais do país. Mas, antes de combinar onde assistir ao jogo, a previsão do tempo merece atenção: há risco de chuva em várias capitais do país justamente no período de concentração da torcida.

De acordo com o Climatempo, o sábado terá cenários bem diferentes pelo Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro devem ter tempo mais fechado, com possibilidade de chuva ao longo do dia e também no horário da partida. Já Porto Alegre terá tempo firme, mas com queda de temperatura à noite.

No Nordeste, Salvador deve ter tempo mais aberto durante o jogo, embora a sensação de abafamento continue. Recife, por outro lado, terá um sábado mais instável, com pancadas de chuva ao longo do dia e risco de chuva pontualmente forte durante a tarde. A orientação para quem pretende assistir à partida fora de casa é acompanhar as atualizações da previsão e priorizar locais cobertos em áreas com maior risco de instabilidade.

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Capitais mais afetadas pela chuva

Sudeste

Em São Paulo, o tempo fechado deve predominar durante o sábado, com sensação mais fria e chuva em vários momentos. A recomendação é escolher locais cobertos para acompanhar Brasil x Marrocos.

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No Rio de Janeiro, a chuva também pode aparecer antes e durante o jogo. Quem for assistir à partida fora de casa deve evitar áreas descobertas e se preparar para tempo úmido.

Sul

Em Porto Alegre, a previsão é mais favorável para a torcida. O tempo deve ficar firme, sem expectativa de chuva significativa, o que favorece encontros e eventos ao ar livre durante a tarde. A atenção fica para a noite, quando a temperatura cai e a sensação de frio aumenta.

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Nordeste

Em Salvador, o sábado terá variação de nebulosidade, mas a tendência é de tempo mais aberto no horário da partida. Mesmo assim, o calor e a umidade mantêm a sensação de abafamento.

No Recife, a instabilidade deve ser maior. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de chuva moderada a forte de forma pontual durante a tarde. À noite, ainda pode chover em alguns pontos da capital pernambucana.

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Chuva também pode atingir Norte e Centro-Oeste

Além das capitais destacadas, o Climatempo aponta instabilidade em áreas do Centro-Oeste, com pancadas isoladas no Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso e em áreas de Goiás. A chuva pode vir acompanhada de raios, especialmente durante a tarde, período em que muitos torcedores já devem estar se deslocando para acompanhar o jogo.

No Norte, há previsão de chuva em parte do Amazonas, Acre e Rondônia. Entre capitais do Norte e Nordeste, Belém, São Luís e Fortaleza também podem registrar chuva ao longo da tarde, embora a tendência seja de redução da instabilidade no período da noite.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 13:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 23ºC
  • Brasília (DF): 15°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 18°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 28°C
  • Manaus (AM): 24°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 11°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C
  • Salvador (BA): 22°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 22°C

Riscos climáticos e orientações

Para quem pretende assistir à estreia do Brasil em bares, telões ou eventos ao ar livre, o principal risco é a chuva atrapalhar deslocamentos e concentrações antes da partida. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, a recomendação é buscar locais cobertos e evitar áreas sujeitas a alagamentos em caso de pancadas mais persistentes.

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Em Porto Alegre, o tempo firme ajuda a programação, mas a queda de temperatura no início da noite pede atenção. Já em Salvador e Recife, mesmo com cenários diferentes de chuva, a sensação de abafamento exige hidratação, sobretudo em locais com grande concentração de pessoas.

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Clima
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