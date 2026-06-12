Vai chover em São Paulo e no Rio durante a estreia do Brasil na Copa? O que diz o Climatempo

Ler Resumo





A estreia do Brasil na Copa, neste sábado (13/06) contra Marrocos, pode ser debaixo d’água em várias capitais. São Paulo, Rio e Recife correm risco de chuva durante o jogo. Já Porto Alegre terá tempo firme, mas frio à noite. Confira as previsões detalhadas e prepare-se para assistir com segurança.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado, 13 de junho, contra Marrocos, às 19h, em uma rodada que deve movimentar bares, festas, telões, churrascos e encontros ao ar livre em várias capitais do país. Mas, antes de combinar onde assistir ao jogo, a previsão do tempo merece atenção: há risco de chuva em várias capitais do país justamente no período de concentração da torcida.

De acordo com o Climatempo, o sábado terá cenários bem diferentes pelo Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro devem ter tempo mais fechado, com possibilidade de chuva ao longo do dia e também no horário da partida. Já Porto Alegre terá tempo firme, mas com queda de temperatura à noite.

No Nordeste, Salvador deve ter tempo mais aberto durante o jogo, embora a sensação de abafamento continue. Recife, por outro lado, terá um sábado mais instável, com pancadas de chuva ao longo do dia e risco de chuva pontualmente forte durante a tarde. A orientação para quem pretende assistir à partida fora de casa é acompanhar as atualizações da previsão e priorizar locais cobertos em áreas com maior risco de instabilidade.

Super El Niño: o que você precisa saber

Capitais mais afetadas pela chuva

Sudeste

Em São Paulo, o tempo fechado deve predominar durante o sábado, com sensação mais fria e chuva em vários momentos. A recomendação é escolher locais cobertos para acompanhar Brasil x Marrocos.

Continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, a chuva também pode aparecer antes e durante o jogo. Quem for assistir à partida fora de casa deve evitar áreas descobertas e se preparar para tempo úmido.

Sul

Em Porto Alegre, a previsão é mais favorável para a torcida. O tempo deve ficar firme, sem expectativa de chuva significativa, o que favorece encontros e eventos ao ar livre durante a tarde. A atenção fica para a noite, quando a temperatura cai e a sensação de frio aumenta.

Continua após a publicidade

Nordeste

Em Salvador, o sábado terá variação de nebulosidade, mas a tendência é de tempo mais aberto no horário da partida. Mesmo assim, o calor e a umidade mantêm a sensação de abafamento.

No Recife, a instabilidade deve ser maior. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de chuva moderada a forte de forma pontual durante a tarde. À noite, ainda pode chover em alguns pontos da capital pernambucana.

Continua após a publicidade

Chuva também pode atingir Norte e Centro-Oeste

Além das capitais destacadas, o Climatempo aponta instabilidade em áreas do Centro-Oeste, com pancadas isoladas no Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso e em áreas de Goiás. A chuva pode vir acompanhada de raios, especialmente durante a tarde, período em que muitos torcedores já devem estar se deslocando para acompanhar o jogo.

No Norte, há previsão de chuva em parte do Amazonas, Acre e Rondônia. Entre capitais do Norte e Nordeste, Belém, São Luís e Fortaleza também podem registrar chuva ao longo da tarde, embora a tendência seja de redução da instabilidade no período da noite.

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 13:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 23ºC

Brasília (DF): 15°C / 26°C

Curitiba (PR): 10°C / 18°C

Florianópolis (SC): 13°C / 20°C

Goiânia (GO): 18°C / 28°C

Manaus (AM): 24°C / 32°C

Porto Alegre (RS): 11°C / 18°C

Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C

Salvador (BA): 22°C / 31°C

São Paulo (SP): 16°C / 22°C

Riscos climáticos e orientações

Para quem pretende assistir à estreia do Brasil em bares, telões ou eventos ao ar livre, o principal risco é a chuva atrapalhar deslocamentos e concentrações antes da partida. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, a recomendação é buscar locais cobertos e evitar áreas sujeitas a alagamentos em caso de pancadas mais persistentes.

Continua após a publicidade

Em Porto Alegre, o tempo firme ajuda a programação, mas a queda de temperatura no início da noite pede atenção. Já em Salvador e Recife, mesmo com cenários diferentes de chuva, a sensação de abafamento exige hidratação, sobretudo em locais com grande concentração de pessoas.