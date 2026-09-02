Vai chover? Como fica o tempo no Rio de Janeiro no feriadão, segundo o Climatempo

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O feriadão de 7 de setembro no Rio de Janeiro terá uma mudança no tempo, com o avanço de uma frente fria. Espere aumento da nebulosidade, chuva e queda das temperaturas. No domingo, há risco de chuva forte, e a segunda-feira terá chuva frequente. O mar também ficará agitado no litoral.

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O feriadão de 7 de setembro terá mudança no tempo no Rio de Janeiro com o avanço de uma grande frente fria sobre o Sudeste. A passagem do sistema aumenta a nebulosidade, favorece a ocorrência de chuva e provoca queda das temperaturas no estado.

No sábado, 5, o sol ainda aparece, mas a chuva pode começar já pela manhã no centro-sul fluminense. O Climatempo inclui o Grande Rio e a Região Serrana entre as áreas que podem registrar precipitação nas primeiras horas de atuação da frente fria.

A instabilidade aumenta no domingo, 6, quando há risco de chuva forte no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, 7, a previsão indica muita nebulosidade e chuva frequente em todo o estado, além de temperaturas mais amenas.

Domingo terá risco de chuva forte

A frente fria avança sobre o Rio de Janeiro no domingo e deixa o dia bastante instável. O Climatempo alerta para possibilidade de chuva forte no estado.

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A mudança ocorre depois de um sábado em que ainda haverá períodos de sol, mas com possibilidade de chuva já pela manhã no centro-sul fluminense, incluindo a Região Metropolitana e áreas serranas.

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Como fica o feriado de segunda-feira?

Na segunda-feira, 7 de setembro, o estado permanece sob influência da frente fria. A previsão é de muita nebulosidade e chuva frequente.

A entrada do ar frio de origem polar, combinada com o excesso de nuvens e a precipitação, também reduz a temperatura. Na cidade do Rio de Janeiro, o Climatempo prevê temperatura amena durante o feriadão.

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Nas regiões serranas, a sensação de frio deverá ser mais perceptível.

Mar agitado no litoral

Outro ponto de atenção é a condição do mar. O Climatempo prevê forte agitação marítima durante o fim de semana prolongado, reforçada pelos ventos associados à massa de ar frio que avança pelo centro-sul brasileiro.